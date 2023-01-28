CHP'nin 'Yeter Söz Milletindir' çelişkisi İsmail Saymaz'ı bile çıldırttı! "DP’nin CHP iktidarını devirmesini sembolize ediyor"

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin AK Parti'nin temelini attığı hizmetlere çöktüğü bu günlerde CHP yönetimi bu durumu daha ileri bir noktaya taşıyarak, Adnan Menderes ve Başkan Erdoğan ile özdeşleşen "Yeter Söz Millettindir" sloganına çökmeye çalıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİMLER İÇİN 14 MAYIS'I İŞARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 18 Ocak'taki grup toplantısında yaptığı konuşmada 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti.