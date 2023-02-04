AK Parti'ye katılan Emre Ustaosmanoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na eleştiri! "CHP'nin masasına meze yapanlar..."

"SAADET PARTİSİ YÖNETİMİNDE OLUŞMUŞ 'POLİTBÜRO'"

"20 yıldır ülkemizde ve coğrafyamızda gelişen olaylara baktığımızda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almamız gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda sayın Genel başkan Temel Karamollaoğlu ile farklı zamanlarda yaptığımız birebir görüşmelerde fikirlerimizi bildirmiş, partinin de bu doğrultuda hareket etmesi gerektiğine dair inancımızı ifade etmiştik. Ancak bizim fikirlerimizin tabanda geniş bir karşılığı olsa da, parti yönetiminde oluşmuş 'politbüro' tarafından bu çabamız sakıt bırakılmaya çalışılmıştır. Maalesef bu 'politbüro' Milli Görüş hareketinin 'kökü mazide olan ati'yi inşa etme çabasını tersyüz etmiştir, millilik ve yerlilik düsturunu kaybettirdi ve Türkiye'nin bağımsızlığını ve geleceğini ipotek altına almaya çalışanların değirmenine su taşımaktadır.

CHP'NİN MASASINA MEZE OLDULAR

Bu durum karşısında 'işgal edilmiş bir yönetime' tabi olmayı, celladına aşık olanlarla yol yürümeyi, istikametinden saptırılmış bir yapıda bulunmayı ve inanmadığımız bir yolda yürümeyi kendimize yakıştıramadık. Üç beş koltuk hesabı yapan, yarım asırlık bir hareketi CHP'nin masasına meze yapanlarla aynı yolda yürüyemeyiz."

"MASAYA HÂKİM GÖRÜŞ CHP'NİN GÖRÜŞÜ…"

"AK Parti öncesi Türkiye'yi unutmadık. O karanlık günleri hatırlıyoruz. Sık sık değişen hükümetler, istikrarsız siyaset ve ekonomi, inanç sahibi insanlara getirilen yasaklar, Kapatılan imam-hatip okulları, okuması engellenen başörtülü kardeşlerimiz. Bunların hiç birini unutacak değiliz. 6'lı masanın da yeniden bu dönemi geri döndürecek bir yapıda olduğunu düşünüyoruz. Son günlerde başörtüsü ile birlikte aile yapısının da anayasal güvence altına alacak değişikliğe karşı CHP'nin bugünlerde tutunduğu tavır bunun en somut göstergesidir. Bu da gösteriyor ki masaya hâkim görüş CHP'nin görüşüdür."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA AYNI YOLDA AYNI HEDEFLERE YÜRÜMEMİZ GEREKTİĞİNE KANAAT GETİRDİK"

"Hem ülkemizde hem coğrafyamızda hem de tüm dünyada etkili siyaset yürüten ülkemizi uluslararası platformlarda lider ve etkili duruma getiren Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe damgasını vurmaya hazırlanan Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda aynı hedeflere yürümemiz gerektiğine kanaat getirdik. En büyük başarısı algı ve video üretmek olan, icraat yapmak yerine, yapılan icraatları eleştirmekten öteye gidemeyen, proje üretemeyen, geleceğe umut veremeyen bir yapıda bulunmak yerine, yeni hedefleriyle geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ulvi bir harekette yer almanın milletimiz nezdinde en büyük vazifemiz olduğunu düşünüyoruz."

"AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLARIN OLACAĞINI DA ÖNGÖRÜYORUZ"

"Görevden alındığımız süreçte yüzlerce telefon aldık. Gelen tepkiler elbette ki oldu. Ancak tebrik telefonlarının çoğunlukta olması bizim için daha da motive edici oldu. Büyük bir çoğunluğun 6'lı masada olmak istemediklerini öğrenmiş olduk. Bu durumu Sayın Temel Karamollaoğlu'na da bizzat bildirdik. Kendisi bize 'Siz üç beş kişisiniz Emre' cevabını verdi. Üç beş kişi olmadığımızı biliyoruz. Hem görevden alındığımız süreçte hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın rozet takması sonrasında gelen telefonlardan ve tebriklerden dolayı 'üç beş kişi' olmadığımızı da çok açık bir şekilde memnuniyetle görmüş olduk. Zannediyorum Temel Bey'de bunu görmüştür. Buradan hareketle AK Parti'ye yeni katılımların olacağını da öngörüyoruz."

"Bu vesileyle öncelikle sağduyu sahibi tüm Saadet Partili kardeşlerimi ve geleceğe umutla bakmak isteyen herkesi bu yürüyüşe can-ı gönülden Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet ediyoruz."

İşte Soyer ve Balyalı'nın skandal ifadeleri ve Ustaosmanoğlu'nun o tepkisi...

USTAOSMANOĞLU'NUN TUNÇ SOYER'E TEPKİSİ

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Osmanlı'yı hedef aldı ve "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler" iddiasında bulundu. Tunç Soyer, konuşmasında Yunan'ın adını dahi anmadı.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'e hakaret etti ve "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" iddiasında bulundu.



Emre Ustaosmanoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Tarık Balyalı'nın Osmanlı ve padişah Sultan Vahdettin'e yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından Tunç Soyer ve Tarık Balyalı'yı eleştirmiş ve "Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir" ifadelerini kullandı.