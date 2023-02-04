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CHP'deki adaylık savaşı! Kılıçdaroğlu sloganlarını duyan İmamoğlu'nun yüzü düştü

CHP'deki adaylık savaşı! Kılıçdaroğlu sloganlarını duyan İmamoğlu'nun yüzü düştü
04.02.2023 19:10 - Son Güncelleme: 04.02.2023 19:10

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6+1'li koalisyonun başını çeken CHP'de sosyal medyaya yansıyan her görüntü adaylık yarışında yaşanan krizi gözler önüne seriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için İyi Parti tarafından kendisine rakip gösterilen Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir etkinliğe katıldı. Partililer tarafından açılan "Ben Kemal, geliyorum" pankartını görmezden gelen İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu için atılan sloganlar sonrasında ise yüzü düştü. Kendisi için "Aptal, şizofren ve müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkan Canan Kaftancıoğlu ile de yan yana oturtulan İmamoğlu'nun mutsuz tavrı dikkat çekti.

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