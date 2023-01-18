Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği süreçte aday belirsizliğinin hakim olduğu 6'lı masada sular durulmuyor. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kazan kaynıyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayıp güçlü bir şekilde adaylık sinyalleri veren Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi belediye başkanı Ekrem İmamoğlu rakip çıktı. Bu durum karşısında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 2023 emellerine set çekerek defalarca kez 'Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' ikazında bulundu.
Ancak CHP'li İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile el ele vererek merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosuna girişti.
"APTAL - ŞİZOFREN KAVGASI"
CHP içerisindeki adaylık çatışması partiyi ve yandaşı medyasını da 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' olarak ikiye ayırdı. Savaşın İstanbul ayağında ise Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında derin kriz baş gösterdi.
Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.
Bunun üzerine celallenen Ekrem İmamoğlu'nun CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu.
KANAS CANAN HAKARET ETTİ, KUZEN UFUK İNAN TEK TEK İMAMOĞLU'NA YETİŞTİRDİ
Kuzeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.
Daha sonrasında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giden İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. Kaftancıoğlu'nu odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.
Krizi gözler önüne seren ise Ekrem İmamoğlu'nun hal ve hareketleri oldu...
CHP'li İBB Başkanı konuya ilişkin sorulan soruya şekilden şekle girerek "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" sözleriyle yanıt verdi.