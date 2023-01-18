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    • 18.01.2023 19:58
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    CHP'deki 'aptal - şizofren' kavgasında cephe genişliyor! Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun kuzeninin sesini kesti: 'Ekremci'lere cadı avı başladı

    Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği, CHP'li kaynakların da doğruladığı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasında cephe genişliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ön plana çıkan Canan Kaftancıoğlu, adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı pasifize etti. Bilindiği üzere İnan, İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri. Canan Kaftancıoğlu'nun ettiği hakaretleri kuzeni Ekrem İmamoğlu'na birinci ağızdan iletmişti. Bununla da yetinmeyen Kanas Canan, İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay’ı da geri plana aldı. İşte takvim.com.tr farkıyla CHP içindeki savaşın detayları...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kaftancıoğlu İmamoğlu’nun kuzeninin sesini kesti!

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği süreçte aday belirsizliğinin hakim olduğu 6'lı masada sular durulmuyor. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kazan kaynıyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayıp güçlü bir şekilde adaylık sinyalleri veren Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi belediye başkanı Ekrem İmamoğlu rakip çıktı. Bu durum karşısında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 2023 emellerine set çekerek defalarca kez 'Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' ikazında bulundu.

    Ancak CHP'li İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile el ele vererek merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosuna girişti.


    "APTAL - ŞİZOFREN KAVGASI"
    CHP içerisindeki adaylık çatışması partiyi ve yandaşı medyasını da 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' olarak ikiye ayırdı. Savaşın İstanbul ayağında ise Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında derin kriz baş gösterdi.

    Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.

    Bunun üzerine celallenen Ekrem İmamoğlu'nun CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu.

    KANAS CANAN HAKARET ETTİ, KUZEN UFUK İNAN TEK TEK İMAMOĞLU'NA YETİŞTİRDİ
    Kuzeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

    Daha sonrasında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giden İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. Kaftancıoğlu'nu odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.

    Krizi gözler önüne seren ise Ekrem İmamoğlu'nun hal ve hareketleri oldu...

    CHP'li İBB Başkanı konuya ilişkin sorulan soruya şekilden şekle girerek "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" sözleriyle yanıt verdi.



        TOKALAŞMAYA TENEZZÜL BİLE ETMEDİ
        Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunun işlendiği süreçte de ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etmiş, İmamoğlu, 6'lı masa liderlerinin ve CHP'lilerin olduğu sahnede Canan Kaftancıoğlu ile tokalaşmaya tenezzül bile etmememişti.

        CHP içerisindeki kavga somut verilerle ortaya dökülürken okların gösterdiği bir numaralı isim Canan Kaftancıoğlu ise inkar politikası izliyor.

        TAKVİM.COM.TR YAZDI, CHP'Lİ KAYNAKLAR DOĞRULADI
        Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğrulamıştı.

        Söz konusu CHP'li isimler, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu krizini doğruladı ve gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktardı.

        Bilindiği üzere İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayarak adaylık yönünde adımlar atıyor. Münakaşa ettiği Canan Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.



        Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'deki kaosun merkezi olan İstanbul'da gerilimi yükseltecek bir adım daha atıldı.

        KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NUN KUZENİ VE 'EKREMCİ' İSİMLERE OPERASYON
        CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde hakaretler savurduğu Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ufuk İnan, Gökmen Güneş ve Eser Şenay'ı pasifize etti.


            Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve kuzeni Ufuk İnan

            Bilindiği üzere Ufuk İnan, Ekrem İmamoğlu'nun kuzeni...

            İnan aynı zamanda İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri. Canan Kaftancıoğlu'nun ettiği hakaretleri kuzeni Ekrem İmamoğlu'na birinci ağızdan iletmişti.

            Kaftancıoğlu o dönem İnan'ı yanına çağırarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Söyle ona işine baksın. Belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" ifadelerini de kullanmıştı.



            Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'nun kuzeninin sesini kesip CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki 'Ekremci isimlere el çektirmesi krizi gözler önüne sererken, 'Aptal - şizofren' kavgasını da bir kez daha kanıtlamış oldu.
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