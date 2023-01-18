

"APTAL - ŞİZOFREN KAVGASI"

CHP içerisindeki adaylık çatışması partiyi ve yandaşı medyasını da 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' olarak ikiye ayırdı. Savaşın İstanbul ayağında ise Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında derin kriz baş gösterdi.

Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.



Bunun üzerine celallenen Ekrem İmamoğlu'nun CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu.