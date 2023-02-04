Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç açıklaması: "NATO'ya girmek istemiyorlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
İsveç'te yaşanan İslam düşmanı eylemler ve terör örgütü faaliyetleriyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler" dedi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildiğini duyurmuştu.
SÜREÇ DURDURULDU
Billström NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Billström, "Süreç 'geçici' olarak durduruldu" dedi.
DİKKAT ÇEKEN "14 MAYIS" VURGUSU
A Haber Muhabiri Fatih Özyar, A Haber canlı yayında Türkiye - İsveç arasında yaşanan gerilimi ve alınan NATO kararına dair son notları aktardı.
Türkiye'de seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs tarihine dikkat çeken Özyar, "NATO üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat yapılan açıklamalara bakıldığında hem İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri'den Türkiye'nin taleplerini karşılayacak yönde açıklama gelmedi. İsveç'te yapılan provokasyonlar Türkiye-İsveç ilişkilerini germe noktasına getirdi. Tam bu noktada İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström bir açıklama yaptı. Gerilimim tırmandığını görerek NATO üyelik sürecini dondurma kararını aldıkları duyurdular. Ve bunu 'geçici olarak durdurduk' dediler. Büyük bir ihtimalle Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonra tekrar bu gündeme gelecek." bilgilerini paylaştı.