İl il gezeceğini günler öncesinden duyurmuştuk! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip adaylık ateşini yaktı: İlk durak Kastamonu





TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU'NUN PROGRAMINA ULAŞTI

CHP'li İBB Başkanı, karayolu önce Kastamonu'nun Araç ilçesine geçecek. Burada Araç Belediye Başkanı ile bir araya gelecek. İmamoğlu, cuma namazını Kastamonu'daki Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Camisi'nde kılacak.

İlerleyen saatlerde Daday ilçesindeki mitinge katılacak olan İmamoğlu geceyi Kastamonu'da geçirecek.

Cumartesi günü Taşköprü ilçesini hareket edecek İmamoğlu'nun daha sonrasında Safranbolu'ya oradan da karayolu ile İstanbul'a geri dönmesi planlıyor.