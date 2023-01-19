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    • Güncel
    • 19.01.2023 20:09
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    • 19.01.2023 20:26
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    İl il gezeceğini günler öncesinden duyurmuştuk! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip adaylık ateşini yaktı: İlk durak Kastamonu

    CHP içerisinde süregelen adaylık savaşında sular durulmuyor. Saraçhane'de yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' ikazını kulak ardı eden İmamoğlu, adaylığı yolundaki siyasi ikballeri doğrultusunda yurt içi gezilerine başlıyor. Bu bağlamda İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu olacak. Öte yandan Takvim.com.tr, günler öncesinden Ekrem İmamoğlu'nun il il gezeceğine dair kulisi duyurmuştu. Konuyu tüm detaylarıyla sizler için ele aldık.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu, KK’yı çiğneyip adaylık ateşini yaktı!

    Türkiye, 14 Mayıs 2023 olarak işaret edilen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının dönüm noktası olacak seçimler için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak karşımızı çıkarken Millet İttifakı'ndaki belirsizlik hala sürüyor.

    Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kılıçlar çekilmiş vaziyette.



    KILIÇDAROĞLU'NU YİNE HİÇE SAYDI
    Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ele ele verip merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu sahneleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı.

    Kılıçdaroğlu'nun 'Senin yerin belediye, '16 milyona hizmet et' ikazını kulak ardı eden İmamoğlu, adaylığı yolundaki siyasi ikballeri doğrultusunda yurt içi gezilerine başlıyor.

    GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTUK
    Bilindiği üzere takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için il il gezeceğine dair kulisi "HAYIRSIZ EVLAT" manşetiyle 05 Ocak 2023 günü okuyacalarına duyurmuştu.

    Bu bağlamda İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu olacak.



        TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU'NUN PROGRAMINA ULAŞTI
        CHP'li İBB Başkanı, karayolu önce Kastamonu'nun Araç ilçesine geçecek. Burada Araç Belediye Başkanı ile bir araya gelecek. İmamoğlu, cuma namazını Kastamonu'daki Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Camisi'nde kılacak.

        İlerleyen saatlerde Daday ilçesindeki mitinge katılacak olan İmamoğlu geceyi Kastamonu'da geçirecek.

        Cumartesi günü Taşköprü ilçesini hareket edecek İmamoğlu'nun daha sonrasında Safranbolu'ya oradan da karayolu ile İstanbul'a geri dönmesi planlıyor.



        İLÇE İLÇE ESNAFLARI GEZECEK
        Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Araç, Kastamonu, Daday, Taşköprü ve Safranbolu'dan oluşan adaylıkk ziyaretinde esnaflarla da bir araya gelecek.

        Ekrem İmamoğlu'nun böylesi başına buyruk hamleleri CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu nezdinden nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



        CHP'DE 'UMRE' RAHATSIZLIĞI: İMAMOĞLU'NA TEPKİ
        CHP'li İBB Başkanı, adaylık tartışmalarının gölgesinde 12 Ocak 2023'te Umre'ye gitti. Bu ziyaret sonrası İmamoğlu'nun Umre fotoğrafları servis edildi.

        İmamoğlu'nun bu hamlesi, CHP Genel Merkezince tepkiyle karşılandı.

        CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyaretinde servis edilen fotoğraflarına ilişkin "Umre'ye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu'na kaybettirir" ifadelerini kullandı.



            KILIÇDAROĞLU'NA 'PANOLU' OPERASYON
            Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çeken Meral Akşener, her fırsatta İmamoğlu'nun önünü açıyor.

            Saraçhane'de el ele verip Kılıçdaroğlu'na operasyon çeken ikili tüm şehirlerde reklam panolarında boy gösterdi. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.
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