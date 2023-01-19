İl il gezeceğini günler öncesinden duyurmuştuk! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip adaylık ateşini yaktı: İlk durak Kastamonu

Türkiye, 14 Mayıs 2023 olarak işaret edilen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının dönüm noktası olacak seçimler için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak karşımızı çıkarken Millet İttifakı'ndaki belirsizlik hala sürüyor.
Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kılıçlar çekilmiş vaziyette.
KILIÇDAROĞLU'NU YİNE HİÇE SAYDI
Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ele ele verip merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu sahneleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı.
Kılıçdaroğlu'nun 'Senin yerin belediye, '16 milyona hizmet et' ikazını kulak ardı eden İmamoğlu, adaylığı yolundaki siyasi ikballeri doğrultusunda yurt içi gezilerine başlıyor.
GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTUK
Bilindiği üzere takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için il il gezeceğine dair kulisi "HAYIRSIZ EVLAT" manşetiyle 05 Ocak 2023 günü okuyacalarına duyurmuştu.
Bu bağlamda İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu olacak.