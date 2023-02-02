Son dakika: Ortak mutabakat göz boyamadan ibaret! Hükümetin hayata geçirdiklerinden bihaber olan 6'lı koalisyonun her vaadi çoktan yapılmış

Şimdiye kadar yaptıkları 11 toplantıda ortak aday çıkaramayan 6'lı Masa'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 partinin şimdiye kadar AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmet ve projelerden bile haberinin olmadığını gözler önüne serdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Özellikle eğitim alanında 6'lı Masa'nın "Yapacağız" diyerek vaat ettiği ne varsa, Mahmut Özer yönetimindeki MEB ve hükümetin zaten fazlasıyla hayata geçirdiği uygulamalar olduğu görüldü. İşte 6'lı Masa'nın mutabakat metninde yer alan bazı vaatler ve hükümetin hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle eğitimdeki mevcut tablo: