Son dakika: Ortak mutabakat göz boyamadan ibaret! Hükümetin hayata geçirdiklerinden bihaber olan 6'lı koalisyonun her vaadi çoktan yapılmış

Şimdiye kadar yaptıkları 11 toplantıda ortak aday çıkaramayan 6'lı Masa'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 partinin şimdiye kadar AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmet ve projelerden bile haberinin olmadığını gözler önüne serdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Özellikle eğitim alanında 6'lı Masa'nın "Yapacağız" diyerek vaat ettiği ne varsa, Mahmut Özer yönetimindeki MEB ve hükümetin zaten fazlasıyla hayata geçirdiği uygulamalar olduğu görüldü. İşte 6'lı Masa'nın mutabakat metninde yer alan bazı vaatler ve hükümetin hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle eğitimdeki mevcut tablo:
EĞİTİME ERİŞİMDE ENGELLER KALDIRILDI
6'LI KOALİSYONUN VAADİ: Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimleri için 20 yılda 525 milyar TL sosyal yardım yapıldı. 51 hastanede yaklaşık 1500 öğrenci, evde ise 11 bin öğrenci eğitim hizmeti alıyor. Yaklaşık 12 bin öğretmen görev yapıyor.
6'LI KOALİSYONUN VAADİ: Okul öncesi eğitimi çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını da gözeterek "tam gün tam destek" ilkesi çerçevesinde düzenleyeceğiz.
HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Bakanlık çalışan-çalışmayan ebeveyn ayrımı yapmaksızın tüm çocukların okul öncesi eğitime ulaşması hedefiyle çalışmalarını yürütüyor.