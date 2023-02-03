Son dakika: Gökçeada Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Ünal Çetin yeni skandalları ortaya çıktı! Poliçe karşılığında üst kurul delegeliği

Sabah'ta yer alan habere göre bazı partililerin "26 bin üyesi olan Bursa'da adam mı kalmadı ki, Çanakkale'nin iki belediye başkanı Ankara delegesi olarak yazıldı. Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tevfik Demir ile Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü listede yok. Çanakkale'den iki ilçe belediye başkanı var. Al poliçeyi, ver üst kurul üyeliğini. Bakalım Meral Hanım buna ne diyecek" diyerek tepkilerini dile getirdi.