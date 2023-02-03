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    • 03.02.2023 08:02
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    Son dakika: Gökçeada Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Ünal Çetin yeni skandalları ortaya çıktı! Poliçe karşılığında üst kurul delegeliği

    Son dakika haberleri... İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlenmiş, Başkan Ünal Çetin de gözaltına alınmıştı. Çetin'in skandalları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Çetin, parti üst kurul üyeliğine karşılık belediyenin sigorta işlerini Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun şirketine vermiş.

    Poliçe karşılığında üst kurul delegeliği

    Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin'in belediyeyi adeta babasının çiftliği gibi yönettiği ortaya çıktı.

    Geçen hafta, İyi Parti Genel Merkezi tarafından Bursa üst kurul delegeliğine seçilen Ünal Çetin ile Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'nin, bunun karşılığında iki belediyenin sigorta işlerini, piyasanın çok üstünde rakamlarla, milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun şirketine verdiği ortaya çıktı.

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    Bu durum parti içerisinde büyük gerginliğe neden oldu.

        Sabah'ta yer alan habere göre bazı partililerin "26 bin üyesi olan Bursa'da adam mı kalmadı ki, Çanakkale'nin iki belediye başkanı Ankara delegesi olarak yazıldı. Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tevfik Demir ile Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü listede yok. Çanakkale'den iki ilçe belediye başkanı var. Al poliçeyi, ver üst kurul üyeliğini. Bakalım Meral Hanım buna ne diyecek" diyerek tepkilerini dile getirdi.

        BELGELER DOĞRULADI
        Başkan Ünal Çetin'in, belediyenin araç filosunun sigorta sözleşmeleri de ortaya çıktı.

        Belgelerde belediyeye ait bir aracın trafik sigortası poliçesini kesen acentenin, Selçuk Türkoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. olduğu belirlendi.
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