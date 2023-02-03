Son dakika: Gökçeada Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Ünal Çetin yeni skandalları ortaya çıktı! Poliçe karşılığında üst kurul delegeliği

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin'in belediyeyi adeta babasının çiftliği gibi yönettiği ortaya çıktı.
Geçen hafta, İyi Parti Genel Merkezi tarafından Bursa üst kurul delegeliğine seçilen Ünal Çetin ile Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'nin, bunun karşılığında iki belediyenin sigorta işlerini, piyasanın çok üstünde rakamlarla, milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun şirketine verdiği ortaya çıktı.
BÜYÜK JEST
Bu durum parti içerisinde büyük gerginliğe neden oldu.