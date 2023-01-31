Muharrem İnce'den 6'lı masanın mutabakat metnine sert tepki: "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam"

FETÖ'CÜLERLE PKK'LILARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAM

İnce, "altılı masa" bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan." ifadesini kullandı.