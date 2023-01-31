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    • 31.01.2023 23:53
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    Muharrem İnce'den 6'lı masanın mutabakat metnine sert tepki: "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam"

    Kaosun hakim olduğu 6'lı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Mutabakata ilişkin terörün siyasi ayağı HDP ve terör örgütü FETÖ'nün adını geçirmeden desteğini açıkça ifade eden 6'lı masanın metnine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sert tepki gösterdi. İnce, "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş. Hele seçimi kazanalım sonra bakarız. Bu mantık doğru değil." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ’cülerle, PKK’lılarla da işbirliği yapamam

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kocaeli'nin Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

    Derince ilçesindeki bir kafede muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan İnce, burada yaptığı konuşmada, hükümetin yanlış politikalarını eleştirdiğini doğrularını ise desteklediğini belirtti.

    FETÖ'CÜLERLE PKK'LILARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAM
    İnce, "altılı masa" bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan." ifadesini kullandı.

        Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında katılan İnce, Millet İttifakı'nın iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyeceğini savundu.

        İnce, ittifakın dün açıkladığı mutabakat metnine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi'ni bile yazamamışlar. Nasıl çözeceksin? Hele seçimi kazanalım sonra bakarız. Bu mantık doğru değil."

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