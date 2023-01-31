Muharrem İnce'den 6'lı masanın mutabakat metnine sert tepki: "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam"

Derince ilçesindeki bir kafede muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan İnce, burada yaptığı konuşmada, hükümetin yanlış politikalarını eleştirdiğini doğrularını ise desteklediğini belirtti.
FETÖ'CÜLERLE PKK'LILARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAM
İnce, "altılı masa" bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan." ifadesini kullandı.