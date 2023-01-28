Saadet Partili Nurettin Çelik'ten itiraf: Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın kararsız seçmenin AK Parti'ye döndüğünü itiraf etmesinin ardından bir itiraf da Saadet Partisi GİK Üyesi Nurettin Çelik'ten geldi.

"BİZ ERDOĞAN'DAN DAHA DÜRÜST BİR ADAM BULAMAYABİLİRİZ"

Nurettin Çelik sistemle sıkıntılarının olduğunu belirterek "Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz." itirafında bulundu.

Türkiye'de eğitimin sağlığın ve adaletin hakim olmasını istediklerini belirten Çelik şunları söyledi;

"Şunu samimiyetimle söylüyorum biz Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz. Bizim kişilerle alakalı bir sıkıntımız yok. Sistemle alakalı sıkıntımız var"

"KARARSIZ SEÇMEN AK PARTİ'YE DÖNÜYOR"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise geçtiğimi gün yaptığı açıklamada kararsız seçmenin AK Parti'ye geri döndüğünü belirterek "Türkiye'de aslında AK Parti'den kopan seçmenin herhangi bir partiye evrilmediğini kararsız bir seçmen olarak konumlandığını son yapılan bazı anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu da kamuoyu yoklamalarında görüyoruz." dedi.