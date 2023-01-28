Saadet Partili Nurettin Çelik'ten itiraf: Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz

İYİ Parti Genel Merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yuvarlak masa etrafında 11. toplantıyı gerçekleştirdi.
ADAYLARINI BİR TÜRLÜ BULAMADILAR
Toplantı sonrası 6'lıdan yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." ifadelerine yer verildi.
Adaylık meselesi isim verilmeden geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak giriştikleri algıya Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia ettiler.
KAVGA VE ENTRİKALAR SÜRERKEN SAADET PARTİSİ'NDEN İTİRAF
Masanın algı operasyonları ve birbirleri ile giriştiği kavga devam ederken Saadet Partisi'nden peş peşe itiraflar geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın kararsız seçmenin AK Parti'ye döndüğünü itiraf etmesinin ardından bir itiraf da Saadet Partisi GİK Üyesi Nurettin Çelik'ten geldi.
"BİZ ERDOĞAN'DAN DAHA DÜRÜST BİR ADAM BULAMAYABİLİRİZ"
Nurettin Çelik sistemle sıkıntılarının olduğunu belirterek "Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz." itirafında bulundu.
Türkiye'de eğitimin sağlığın ve adaletin hakim olmasını istediklerini belirten Çelik şunları söyledi;
"Şunu samimiyetimle söylüyorum biz Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz. Bizim kişilerle alakalı bir sıkıntımız yok. Sistemle alakalı sıkıntımız var"
"KARARSIZ SEÇMEN AK PARTİ'YE DÖNÜYOR"
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise geçtiğimi gün yaptığı açıklamada kararsız seçmenin AK Parti'ye geri döndüğünü belirterek "Türkiye'de aslında AK Parti'den kopan seçmenin herhangi bir partiye evrilmediğini kararsız bir seçmen olarak konumlandığını son yapılan bazı anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu da kamuoyu yoklamalarında görüyoruz." dedi.