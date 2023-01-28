Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.01.2023 14:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2023 14:15
    ABONE OL

    Saadet Partili Nurettin Çelik'ten itiraf: Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz

    6'lı masanın adaylık savaşı devam ederken masanın ortaklarından Saadet Partisi'nin bomba itirafları peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın kararsız seçmenin AK Parti'ye döndüğünü itiraf etmesinin ardından bir itiraf da Saadet Partisi GİK Üyesi Nurettin Çelik'ten geldi. Nurettin Çelik sistemle sıkıntılarının olduğunu belirterek "Biz Erdoğan’dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz." itirafında bulundu.

    takvim.com.tr
    Saadet Partisi’nden itiraf

    İYİ Parti Genel Merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yuvarlak masa etrafında 11. toplantıyı gerçekleştirdi.

    ADAYLARINI BİR TÜRLÜ BULAMADILAR
    Toplantı sonrası 6'lıdan yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

    Adaylık meselesi isim verilmeden geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak giriştikleri algıya Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia ettiler.

    KAVGA VE ENTRİKALAR SÜRERKEN SAADET PARTİSİ'NDEN İTİRAF
    Masanın algı operasyonları ve birbirleri ile giriştiği kavga devam ederken Saadet Partisi'nden peş peşe itiraflar geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın kararsız seçmenin AK Parti'ye döndüğünü itiraf etmesinin ardından bir itiraf da Saadet Partisi GİK Üyesi Nurettin Çelik'ten geldi.

    "BİZ ERDOĞAN'DAN DAHA DÜRÜST BİR ADAM BULAMAYABİLİRİZ"
    Nurettin Çelik sistemle sıkıntılarının olduğunu belirterek "Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz." itirafında bulundu.

    Saadet Partili Nurettin Çelik'ten bomba itiraf

    Türkiye'de eğitimin sağlığın ve adaletin hakim olmasını istediklerini belirten Çelik şunları söyledi;

    "Şunu samimiyetimle söylüyorum biz Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz. Bizim kişilerle alakalı bir sıkıntımız yok. Sistemle alakalı sıkıntımız var"

    "KARARSIZ SEÇMEN AK PARTİ'YE DÖNÜYOR"
    Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise geçtiğimi gün yaptığı açıklamada kararsız seçmenin AK Parti'ye geri döndüğünü belirterek "Türkiye'de aslında AK Parti'den kopan seçmenin herhangi bir partiye evrilmediğini kararsız bir seçmen olarak konumlandığını son yapılan bazı anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu da kamuoyu yoklamalarında görüyoruz." dedi.



        "KRİZ ALGISI VAR DİYE İNSANIMIZI SUÇLAMAMAK GEREKİYOR"
        Ahmet Davutoğlu'nun "kriz çıkar" söylemi üzerinden 6'lı masayı eleştiren Karaduman, "Koalisyonlar bir ülkenin yönetilmesini elbette bugün yaşadığımız gibi önemli birtakım riskleri var mıdır? şüphesiz vardı. Bu koalisyonla ülkeyi yönetmenin zaten 6'lı masanın kendi içerisinde oluşan riskli alanlar olduğu gibi bu koalisyon hükümetleriyle ilgili riskler de söz konusu olabilir, gündeme gelebilir."

        "Günün sonunda insanımızın ikna edilmesi gerekir, bu noktada ben insanımızı suçlayamam burada zihninde bir endişe duyuyorsa vatandaşımız buradan bir kriz çıkar diyorsa bu krizde belirli isimler tarafından gündeme getiriliyorsa niçin kriz algısı var diye insanımızı suçlamamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "ERDOĞAN'I DESTEKLEMELİYİZ"
        Öte yandan 2019'da "İstanbul'da AK Parti'ye seçimleri biz kaybettirdik" diyen Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar da geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan için destek istedi.

        Olağanüstü bir dönemden geçildiğine ve yapılan hizmetlerin görmezden gelinemeyeceğine dikkat çeken Damar yaptığı açıklamada, "Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz." dedi.

        "MİLLİ GÖRÜŞ DIŞINDA DESTEK VERMEYİZ"
        Saadet Partisi'nde 30 Ekim 2022'de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi oluşturulan Haymana Mutabakatı Heyeti, 6'lı masadan çıkacak adayın Milli Görüş'ten olması gerektiğini belirten yeni bir bildiri yayımlanmıştı.


        Yayımlanan bildiride, "6'lı Masa'nın Saadet Partimizin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dışında göstereceği hiçbir cumhurbaşkanı adayının Millî Görüş geleneklerinden gelen seçmenin desteğini alması da mümkün değildir" denilmişti.

            SAADET PARTİSİ ALTILI MASADAN AYRILMALI
            Bildiride ayrıca, Saadet Partisi'nin 6'lı masadan ayrılması için çağrı yapılmıştı.

            6'lı masadan çıkacak adayın Milli Görüş'ten olması gerektiğini belirten yeni bir bildiide şunlar kaydedilmişti;

            "6'LI MASANIN İLKE VE AHLAKI YOK"
            2023'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak; Ülkemiz seçimlere giderken 6'lı Masa, Millî Görüş'ün aday belirleme esas ve usulünde olmayan bir şekilde kazanacak aday, Erdoğan'ı yenecek aday, herkesin oyunu alacak aday gibi hiçbir esas, ilke ve ahlak taşımayan kriterleri önermektedir. Hâlbuki Millî Görüş Hareketinin geçmişi, tecrübesi ve dayandığı ilkeler itibariyle Millî Görüş kriterlerini ortaya koyması ve bu kriterlere uygun adayı milletimize teklif etmesi beklenirdi.

            Cumhurbaşkanı adayının "Önce Ahlak ve Maneviyat" ilkesine sıkı sıkıya bağlı, "Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya" temelini esas alarak ekonomide üretim, istihdam, adil paylaşım, kalkınma ve refahı sağlayarak faizci, israf ve rant politikalarını terk etmesi adil ekonomik düzen çalışmalarına başlama iradesini ortaya koyması gerekmektedir. Irkçı emperyalizmin kan, gözyaşı ve sömürü üzerine kurmuş olduğu zulüm düzeni yerine milletimizin öncülüğünde hak, adalet ve şefkat temelinde yeni bir dünyanın kurulmasına önderlik edecek adayı tercih etmelidir.

            ÇÖZÜM ÖNERİMİZ
            Bugün dünyanın içinde bulunduğu ağır şartların, ekonomik buhranın, savaşların ve her alanda yaşanan insani çevresel krizlerin Millî Görüş'ün yarım asırdır ortaya koyduğu umdelerden başka çarenin kalmadığını ayan beyan göstermektedir.

            Millî Görüş Hareketi'nin yarım asırlık itibarını, 2018 seçimlerinde denenmiş ancak netice alınamamış bir birlikteliği tekrar dayatarak CHP'nin listelerinde 3-5 milletvekili alma karşılığında yok etmeye ve bunu istişaresiz yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Sadece ülkenin değil bütün bir insanlığın sorunlarına çare olabilecek ilkeler ve prensipler küçük hesaplara kurban edilmemelidir. Millî Görüş'ün gömleği masadaki partilerin karmakarışık renkleriyle kirletilmemelidir. Saadet Partisi bir an önce asıl kimliğine ve rotasına dönmeli, istikametini düzeltmelidir.

            Teşkilat çalışmalarında algı operasyonları yaparak partinin içinde bulunduğu 6'lı masa ittifakını parlamenter sistemdeki koalisyon sistemi ile bir tutmak fedakâr mensuplarımızın aklıyla alay etmektir.

            KUKLA CUMHURBAŞKANI SİSTEMİNE İTİRAZ
            Oysaki parlamenter sistemde koalisyon bir hükümet protokolüne bağlıdır ve şayet hükümet protokolüne aykırı davranış söz konusu olursa hükümet düşer, ortaklık bozulur (1974 MSP-CHP Koalisyonu Hükümeti'nin düştüğü gibi). Ancak şu anki ittifak sisteminde seçim öncesi yapılan anlaşmaların söz dışında hiçbir hukuki geçerliliği olmayıp, seçilen Cumhurbaşkanı tek imza yetkisine sahiptir. Bu bağlamda Millî Görüş Hareketini bir meçhule sürüklemeye hiçbir kimsenin hakkı yoktur.

            Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de (uygulamaları itibariyle eksikleri ve hataları olsa da) denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin de net bir şekilde korunduğu bir sistem haline getirilmesi gerekir. Oysa 6'lı Masa, Millî Görüş'ün yarım asırdan beri desteklediği Başkanlık Sistemi'nin yerine yeni bir kaos ve çatışmayı talep etmektedir. Millî Görüş'ün yarım asırlık arzusu olan bu sistemi tamamen yok etme çalışmaları kabul edilemez.

                Saadet Partisi hızla bu yanlışlardan vazgeçip, Millî Görüş kriterlerine sahip daha büyük bir toplumsal ittifak kurarak, adayını milletimizin önüne çıkarmalıdır. Aksi halde anketler, üye sayıları, resmi üye istifa sayıları, yarım asırlık sosyolojimizle yaşadığımız kopuşlar ortadadır. Ülkemizin Millî Görüş'e dönmeden kurtuluşu mümkün değildir. Bütün bu konularda teşkilatlarımızı uyarmayı görev addediyoruz. Aksi takdirde uyarılarımıza rağmen yukarıda belirtilen Millî Görüş'ün ortaya koyduğu niteliklerde bir adayın çıkarılmaması, Millî Görüşçülere bir dayatma ve oldu bitti uygulaması olur ki bu da kabul edilemez.

                Dolayısıyla, 6'lı Masa'nın Saadet Partimizin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dışında göstereceği hiçbir cumhurbaşkanı adayının Millî Görüş geleneklerinden gelen seçmenin desteğini alması da mümkün değildir.

                Biz Haymana Mutabakatı Heyeti olarak adaylar netleştikten sonra heyetimizi tekrar bir araya toplayarak seçimlerde hangi istikamette hareket edeceğimizi istişare edip karara bağlayacağız ve bu kararımızı siz değerli kardeşlerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız."

                İKİNCİ MANİFESTOYU YAYIMLADILAR
                6'lı masanın ortağı olan Saadet Partisi'ne yönelik eleştirilerini sürdüren Haymana Mutabakatı Heyeti ikinci manifestoyu yayınlamış ve yine sert eleştirilerini sürdürmüştü.

                Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, bu beş maddelik yeni bildiride cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik de bir açıklama yaptı. Milli Görüş'e uygun Cumhurbaşkanı adayı için çalışacaklarının ifade edildiği bildiride ayrıca Saadet Partisi'nin siyaset tarzının Milli Görüş hareketinin temel esaslarına uygun olarak yürütülmediğinin altı çizildi.

                "SAADET'İN SİYASET TARZI MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN TEMEL ESASLARINA UYGUN YÜRÜTÜLMÜYOR"
                Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, sosyal medyadan paylaşılan manifesto mahiyetindeki bildiride şunları dile getirmişti:

                "Bilindiği gibi Saadet Partimizin uzun zamandır izlediği ve uyguladığı siyaset tarzı Milli Görüş hareketimizin temel esaslarına uygun olarak yürütülmemektedir. Bu durudan rahatsız olmamız nedeniyle zaman zaman genel başkanımızla ve genel merkez yönetimi ile defaatle görüşülmesine rağmen herhangi bir mesafe alınamamış, mevzu siyaset tarzının aynen devam ettirildiği müşahede edilmiştir."


                "MİLLİ GÖRÜŞ PRENSİPLERİNE UYGUN CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇALIŞMASI"
                Bildirinin devamında, "Haymana Mutabakatı Heyeti önümüzdeki süreçte aşağıdaki başlıklarda belirtilen konularda açıklamalar yapılmasına karar vermiştir" denilerek beş madde sıralandı.

                İşte manifestodaki beş madde:

                1: Saadet Partimizin üslup, tutum, davranış ve sonuçlarının Milli Görüşün temel esaslarına uygun olup olmadığının ortaya konulması,
                2: Saadet Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi ve devamında alınan tavır ve kararların takip edilip değerlendirilmesine,
                3: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milli Görüş prensiplerine uygun Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ile ilgili çalışma yapılmasına,
                4:Altılı masada alınan kararların ve milletvekilliği seçimlerinde Saadet Partimizin belirleyeceği tutum ve davranışlarının takip edilmesine,
                5: Türkiye ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal olaylar karşısında Milli Görüşün temel esasları açısından kamuoyunu aydınlatan değerlendirmeler yapılmasına karar verilmiştir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Saadet Partisi’nden itiraf
                Haberler Güncel Saadet Partili Nurettin Çelik'ten itiraf: Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz
                    SON DAKİKA