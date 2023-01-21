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    • 21.01.2023 12:22
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    • 21.01.2023 12:42
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    Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar'dan seçim çağrısı: "Erdoğan'ı desteklemeliyiz"

    2019'da “İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik” diyen Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Başkan Erdoğan için destek istedi. Olağanüstü bir dönemden geçildiğine ve yapılan hizmetlerin görmezden gelinemeyeceğine dikkat çeken Damar yaptığı açıklamada, "Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Milli Görüş’ün önde gelen isminden seçim çağrısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından küresel çetenin basın ayağı harekete geçti.

    HASAN DAMAR'DAN SEÇİM ÇAĞRISI | VİDEO İZLE

    YABANCI BASIN SALDIRILARA BAŞLADI
    Yabancı basın Başkan Erdoğan üzerinden Türkiye'nin geleceği hakkında akılalmaz haberler kaleme alırken, içeride de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın start verdiği yerli ve milli silahlar üreten firmaları karalama kampanyası eş zamanlı olarak yürütüyor.



    MİLLİ GÖRÜŞ GELENEĞİNİN ÖNDE GELEN İSMİNDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ
    Tüm bu gelişmelerin ışığında Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar'dan sürpriz bir çıkış geldi.

        DAVA ARKADAŞLARINA ÇAĞRI
        Seçim sathına girdiğimiz günlerde Türkiye'ye operasyonlar peş peşe gelirken Hasan Damar, 6'lı masada ortaklarından tepki almamak için bir çok hadsiz çıkış ve söylemlere sessiz kalan Saadet Partisi'ne rağmen dava arkadaşlarına önemli bir çağrıda bulundu.

        "OLAĞANÜSTÜ BİR SEÇİM"
        2023 oylaması için "olağanüstü bir seçim" diyen Damar, AK Parti döneminde Müslümanlar ve ümmet için yapılan devrim gibi değişiklikleri hatırlatarak Erdoğan için destek istedi.

        MÜSLÜMANLAR KAZANIMLARINDAN OLMASIN
        Ayasofya'nın yeninden ibadete açılması, başörtüsü sorununu çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Damar sosyal medyadan yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullandı:

        Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara yanlış dedim. Doğrulara da doğru demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz.

        "AK PARTİ'YE BİZ KAYBETTİRDİK"
        Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, İstanbul'da AK Parti'nin kaybetmesine Saadet'in neden olduğunu açıkça ifade eden isim olarak da biliniyor. Damar, 2019'daki seçimler sonrası Bursa'da partinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, Saadet için Türkiye'nin en güçlü partisidir demişti.

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        Milli Görüş’ün önde gelen isminden seçim çağrısı
        Haberler Güncel Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar'dan seçim çağrısı: "Erdoğan'ı desteklemeliyiz"
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