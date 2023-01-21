Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar'dan seçim çağrısı: "Erdoğan'ı desteklemeliyiz"

DAVA ARKADAŞLARINA ÇAĞRI

Seçim sathına girdiğimiz günlerde Türkiye'ye operasyonlar peş peşe gelirken Hasan Damar, 6'lı masada ortaklarından tepki almamak için bir çok hadsiz çıkış ve söylemlere sessiz kalan Saadet Partisi'ne rağmen dava arkadaşlarına önemli bir çağrıda bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ BİR SEÇİM"

2023 oylaması için "olağanüstü bir seçim" diyen Damar, AK Parti döneminde Müslümanlar ve ümmet için yapılan devrim gibi değişiklikleri hatırlatarak Erdoğan için destek istedi.