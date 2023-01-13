Küresel çete 6'lı masanın neresinde? Cumhurbaşkanı adayı değil "kullanışlı aparat" arayışı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşılırken; CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı masada sular durulmuyor. Masanın ortak adayı olabilmek için adeta yanıp tutuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne "seçilecek aday" kılıfı ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş setini çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında adeta üstü kapalı bir savaş yaşanırken, masanın küsurat partileri de son dönemde yaptıkları çıkışlarla CHP ve İYİ Parti'ye adeta gözdağı veriyor.
DEVA Partisi'nin "Kürtçe anadilde eğitim" ve "Anayasa'dan Türklük tanımını çıkarma" çıkışı ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Seçilecek Cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kaos çıkar erken seçime gideriz" sözleri masanın ayaklarını dinamitlerken; 6'lıdaki kavga bunlarla da sınırlı kalmıyor.
KÜRESEL ÇETE "KULLANIŞLI APARAT" ARAYIŞINDA
Masada içeride bunlar yaşanırken, küresel güç çeteleri de boş durmuyor. Başkan Erdoğan'ı devirmek için her türlü yolu deneyen ve Erdoğan'ı devirmek istediğini açık açık ifade eden Biden yönetimi kirli yöntemlerle devreye girerken, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle sıkışan AB'nin Almanya gibi önde gelen devletleri de Türkiye üzerinde hakimiyet kurmak için masada söz sahibi olmak istiyor. 10 kez toplanan 6'lı masada henüz bir aday çıkmamasının nedeni de küresel çetenin henüz "en kullanışlı aday" için tam karar vermemiş olması olarak görülüyor.
KÜRESEL ÇETENİN DESTEĞİ İÇİN YARIŞ BAŞLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "küresel çete"yi arkasına alabilmek için ABD ile başladığı icazet gezisini İngiltere ve Almanya ile sürdürmesi, İYİ Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin ardından benzer ziyaretlerde bulunması ve bu ülkelerin desteğini arkalarına almak için arayışta olmaları dikkat çekerken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın da İngiltere ve İngiliz Kraliyet Ailesi ile yakın ilişkileri de bilinen bir gerçek olarak ön plana çıkıyor.