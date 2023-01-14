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    • 14.01.2023 22:50
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    • 14.01.2023 23:31
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    Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nun 'kaos' itirafını onayladı: Doğru kriz çıkar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nun 'kukla aday' itirafını onayladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf edererek, "Eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasıyla masanın yandaşlarını da çileden çıkarmıştı. CHP Genel Başkanı yaptığı açıklama ile Davutoğlu'nun kriz vaadini onayladı. Kılıçdaroğlu, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar. Kimse Davutoğlu'na 'Oyun kaç?' diyemez." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kaos ittifakı!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masa 10'uncu toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.

    SAATLERCE KONUŞTULAR YİNE ADAY ÇIKARAMADILAR
    Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan yaklaşık 9,5 saat süren toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

    AHMET DAVUTOĞLU 6'LI MASANIN KRİZ VAADETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
    Masa henüz adayına karar verememişken bir de yetki krizi yaşanmaya başladı.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

    Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti. Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

    "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. "

    "CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
    Davutoğlu şu cümlelerle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

    "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

    6'lı masanın yandaş isimler bile Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü.

    Şirin Payzın'dan Mine Kırıkkanat'a, Nevşin Mengü'den İsmail Saymaz'a kadar muhalif isimler Davutmeoğlu'nu yerden yere vurdu.

    DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
    Davutoğlu eleştirilirken bir bomba daha patladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın aslında bir çıkmaz ve kriz ittifakı olduğunu tekrar açık etti.

    Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti.

    Davutoğlu Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU KRİZ VAADİNİ ONAYLADI: DAVUTOĞLU DOĞRU DİYOR KRİZ ÇIKAR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklama ile 6'lı masanın krizden başka birşey sunmadığını doğruladı.

        Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun "Kriz çıkar seçime gideriz" sözlerini onaylayıp, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." dedi.

        Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

        "Sayın Davutoğlu'na soruyorlar, 'Efendim birisi dese ki sizin oyunuz kaç? Dolayısıyla siz konuşmayın, size hak verilmesin' derlerse 'O zaman kriz çıkar' diyor. Doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da bir genel başkana diyebilir misiniz 'Senin oyun kaç arkadaş sen neden bu kadar konuşuyorsun?"

        DAVUTOĞLU'NU ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ: TEZGAH KURULUYOR
        Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na verilen tepkileri eleştirerek, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." dedi.

        KİM DAVUTOĞLU'NU NASIL ELEŞTİRDİ
        Peki Ahmet Davutoğlu'na kimler yüklendi? O isimler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kriz vaadine de tepki gösterebilecek mi?

        İşte o isimler ve tepkileri....

        ŞİRİN PAYZIN: YÜZDE 1 OYU VAR BU NE ÖZGÜVEN
        CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ahmet Davutoğlu yerden yere vuruldu.

        Şirin Payzın, "Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin Genel Başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." dedi.

        Şirin Payzın, Davutoğlu'nun sürekli açıklama yapmasının bir sorun olduğunu söyledi.

        ÖZER SENCAR: DAHA AYIP ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM
        CHP'yi gazlayan anketçi Özer Sencar da duruma tepki gösterdi.

        Fondaş Medyascope'ta Ruşen Çakır ile programa katılan Sencar, "Ahmet Davutoğlu'nun istediği şey siyaseten mümkün olmayan bir şey. Daha başka bir kelimeyle söyleyeceğim de ayıp olacak. Birisi başkan olacak, onun aldığı kararlarda benim de imzam olacak. Bu oligarşi değil, bu devlet anarşisidir. 3 gün bile yönetemezler bu ülkeyi..." ifadelerini kullandı.

            CÜCELİĞİ DEV AYNASINDA SEYRETMEK
            Davutoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösteren CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, "Kendini bilmemek ve cüceliği dev aynasında seyretmek diye buna denir" diyerek adeta dalga geçti.

            BARIŞ YARKADAŞ: YORUYOR
            CHP'li Barış Yarkadaş da Davtuoğlu'na tepki gösterdi.

            Yarkadaş, "Ahmet Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor." dedi.

            UZUN TOPLANTILARIN SEBEBİ SENSİN
            6'lı masadaki uzun toplantıların sebebinin Davutoğlu olduğunu belirten CHP'li Barış Yarkadaş da, "Her konu hakkında uzun uzun konuşmayı seven Hoca, bu yetmiyormuş gibi her toplantı sonrası ve her hafta başı liderlere ortalama 80 sayfalık "değerlendirme raporu" yolluyor." ifadelerini kullandı.

            İşte Yarkadaş'ın o yazısı:

            RAPORLAR… RAPORLAR… RAPORLAR…

            "Davutoğlu'nu yakından tanıyanlar, Altılı Masa toplantılarının saatlerce sürmesinin sebebinin Hoca'dan kaynaklandığını da biliyor.

            Her konu hakkında uzun uzun konuşmayı seven Hoca, bu yetmiyormuş gibi her toplantı sonrası ve her hafta başı liderlere ortalama 80 sayfalık "değerlendirme raporu" yolluyor.

            Raporun altına ise sadece "Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'' yazıyor. Parti titrini kullanmıyor.

            Sözün özü;

            Altılı Masa'nın yüzde 0,3'lük oy oranına sahip Gelecek Partisi'nin lideri, kendisini usta bir manevrayla "Altın Hisse" sahibi haline getiriyor ve masayı istediği şekle sokuyor.

            Ancak olan ise bu sorumsuz tavırlar yüzünden masadan bir çare bekleyen milyonlarca kişinin umutlarına oluyor. "

            İSMAİL SAYMAZ VE NEVŞİN MENGÜ DE ÇILDIRMIŞTI
            CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz da Twitter paylaşımdalarında sistemin aksaklıklarına dikkat çekerek Takvim.com.tr'nin attığı manşetteki "Yedi Kocalı Hürmüz" ifadelerini kullanmış ve Davutoğlu'na tepki göstermişti.

            İsmail Saymaz şunları yazdı;

            "Altılı Masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir.

            Altılı Masa, Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi neye göre ihdas edecek? Bir koalisyon protokolü Anayasa'nın üzerinde mi tutulacak? Türkiye'nin acilen karara bağlanması gereken sorunları Altılı Masa'nın oylamasını ve uzlaşmasını mı bekleyecek? Bu, ülkeyi yönetim krizine sokmaktır."

            NEVŞİN MENGÜ'DEN ATEPKİ: "DEMOKRASİYE AYKIRI"
            Davutoğlu'nu CHP yandaşı Nevşin Mengü tarafından da sert ifadelerle eleştirildi.

            Nevşin Mengü'den 6'lı masaya 'Kukla aday' tepkisi

            Geçmişte Temel Karamollaoğlu'nun da benzer açıklama yaptığını bu nedenle bu konunun masada konuşulduğunu dile getiren Mengü, "Yüzde 1 alan bir siyasi partinin genel başkanı nasıl yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacak? Demokrasiye aykırı, başka bir sistem bulmaları lazım" diye konuştu.

                "ALTILI MASA KAFA KARIŞIKLIĞI YARATIYOR"
                Mengü'nün konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Bu başkanlar, her konuda son sözü söyleyecek. Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur. Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor.

                "YÜZDE 1 OY ALAN NASIL YÜZDE 51 İLE SEÇİLEN CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNDE OLUR"
                Yüzde 1 oyla şunu bunu yapamazsın diyecekleroy oranları farklı, yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacaklar? Bu biraz demokrasiye de aykırı. Başka bir sistem bulmaları lazım"

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