Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nun 'kaos' itirafını onayladı: Doğru kriz çıkar

CÜCELİĞİ DEV AYNASINDA SEYRETMEK

Davutoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösteren CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, "Kendini bilmemek ve cüceliği dev aynasında seyretmek diye buna denir" diyerek adeta dalga geçti.

BARIŞ YARKADAŞ: YORUYOR

CHP'li Barış Yarkadaş da Davtuoğlu'na tepki gösterdi.

Yarkadaş, "Ahmet Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor." dedi.

UZUN TOPLANTILARIN SEBEBİ SENSİN

6'lı masadaki uzun toplantıların sebebinin Davutoğlu olduğunu belirten CHP'li Barış Yarkadaş da, "Her konu hakkında uzun uzun konuşmayı seven Hoca, bu yetmiyormuş gibi her toplantı sonrası ve her hafta başı liderlere ortalama 80 sayfalık "değerlendirme raporu" yolluyor." ifadelerini kullandı.

İşte Yarkadaş'ın o yazısı:

RAPORLAR… RAPORLAR… RAPORLAR…

"Davutoğlu'nu yakından tanıyanlar, Altılı Masa toplantılarının saatlerce sürmesinin sebebinin Hoca'dan kaynaklandığını da biliyor.

