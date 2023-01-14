Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nun 'kaos' itirafını onayladı: Doğru kriz çıkar

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masa 10'uncu toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.

SAATLERCE KONUŞTULAR YİNE ADAY ÇIKARAMADILAR

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan yaklaşık 9,5 saat süren toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

AHMET DAVUTOĞLU 6'LI MASANIN KRİZ VAADETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Masa henüz adayına karar verememişken bir de yetki krizi yaşanmaya başladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti. Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. "