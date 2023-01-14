Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nun 'kaos' itirafını onayladı: Doğru kriz çıkar

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masa 10'uncu toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.
SAATLERCE KONUŞTULAR YİNE ADAY ÇIKARAMADILAR
Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan yaklaşık 9,5 saat süren toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.
AHMET DAVUTOĞLU 6'LI MASANIN KRİZ VAADETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Masa henüz adayına karar verememişken bir de yetki krizi yaşanmaya başladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.
Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti. Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. "
"CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
Davutoğlu şu cümlelerle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;
"Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"
6'lı masanın yandaş isimler bile Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü.
Şirin Payzın'dan Mine Kırıkkanat'a, Nevşin Mengü'den İsmail Saymaz'a kadar muhalif isimler Davutmeoğlu'nu yerden yere vurdu.
DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
Davutoğlu eleştirilirken bir bomba daha patladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın aslında bir çıkmaz ve kriz ittifakı olduğunu tekrar açık etti.
Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti.
Davutoğlu Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU KRİZ VAADİNİ ONAYLADI: DAVUTOĞLU DOĞRU DİYOR KRİZ ÇIKAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklama ile 6'lı masanın krizden başka birşey sunmadığını doğruladı.