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    • 21.10.2022 11:58
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    Millet İttifakı'nın masasında yeni formül: 6-1! Saadet Partisi kongreye gidiyor Temel Karamollaoğlu için yolun sonu görünüyor

    Millet İttifakı'nın 6'lı masasında değişiklik görülüyor. 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nde 30 Ekim'de Olağan Büyük Kongre var. Kongrede Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı ve Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün de hayattayken kendisini desteklediğini açıkladı. Karamollaoğlu, Gündoğan'ın aday olmayacağını ifade etse de parti içinde Haymana Mutabakatı'nı imzalayan 3. bir tarafın da olduğu ve Temel Karamollaoğlu'nun seçimi kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor. Temel Karamollaoğlu'ndan da bugün ilginç bir hamle geldi. 81 yaşındaki yaşlı siyasetçi ceketsiz gömleğinin kollarını sıvadığı bir fotoğrafını sosyal medyada profil resmi yaptı.

    takvim.com.tr
    Masada yeni förmül: 6-1! Karamollaoğlu gidici

    Millet İttifakı'nın kurduğu 6'lı masadan henüz bir cumhurbaşkanı adayı çıkmış değil. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış kimi zaman açıktan kimi zaman gizliden devam ediyor. Ancak masanın diğer üyelerinden Temel Karamollaoğlu cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

    SAADET PARTİSİ'NDE BÜYÜK KONGRE VAR
    Saadet Partisi 30 Ekim'de 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek. Bu kongrede Temel Karamollaoğlu'nun karşısında ise Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın adı aday olarak geçiyor. Prof. Dr. Mete Gündoğan ise adaylığını açıkladı.

    OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN DESTEKLEDİĞİ İSİM: PROF. DR. METE GÜNDOĞAN
    Geçtiğimiz gün adaylığı açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın Saadet Partisi içinde önemli bir isim. Gündoğan'ın en önemli avantajlarından biri de geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Oğzuhan Asiltürk'ün kendisini desteklemesi.

    Gündoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün kendisinin genel başkanlığını istediği belirterek, "Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem" diye konuşmuştu.

    KULİSLERDE KONUŞULAN: TEMEL KARAMOLLAOĞLU KAYBEDEBİLİR! 6-1 OLABİLİR
    Tüm gelişmelerden sonra siyaset kulislerinde Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi için konuşulan konu ise Temel Karamollaoğlu'nun kaybetme olasılığının yüksek olması. Çünkü Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda yer alması ve 6'lı masada olması partinin tabanı tarafından ve teşkilat tarafından sindirilmedi. Zaman zaman kamuoyuna da yansıyan tepkiler yok değil.

    TEMEL KARAMAOLLAOĞLU GÜNDOĞAN'IN ADAYLIĞINI YALANLADI
    Temel Karamollaoğlu, önceki akşam çıktığı yayında Mete Gündoğan'ın adaylığını geri çekeceğini açıkladı ve parti içi muhaliflere şöyle bir eleştiride bulundu: "Bizde pek olmayan bir şey. Bunlar bazen geçici heves olabiliyor. Ben öyle zannediyorum. Kongrede problem olabileceğini hiç düşünmüyorum."

    Karamollaoğlu'nun bu sözlerinin bir karşılığı olsa ve Gündoğan aday olmasa bile 'Milli Görüşçü Kuruluşları' yani kısaca MİLKO'ların yüzde 80'i 'Haymana Mutabakatı' adını verdikleri mutabakata imza attılar. Mevcut Saadet Partisi yönetimindeki GİK üyeleri, genel başkan yardımcıları ve bazı il başkanları da üçüncü cephede yer alıyor. Hatta Saadet Partisi Gençlik Kolları da Haymana Mutabakatı'ndan taraf olduğu konuşuluyor.

        HAYMANA MUTABAKATI'NDA NELER YAZIYOR?
        Haymana Mutabakatı, bir açıklama yayınladı. Mevcut Saadet yönetiminin siyaset yapma biçimi açıkça eleştirildi. Bu eleştirinin temelinde de Saadet Partisi'nin hemen her konudaki siyasi duruşu ve altılı masanın görüşleriyle çelişen noktalar var. Metindeki şu paragraf özetliyor: "Bu zamana kadar faize, zinanın suç olmaktan çıkarılmasına, Siyonist İsrail'le dostluk kurulmasına, ABD ile stratejik ittifaka, AB uyum yasalarının uygulanmasına nasıl karşı durduysak; bunlarla birlikte İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulayamaya koyacağını, LGBTİ'ye karşı çıkmayı nefret suçu sayacağını, 4-6 yaş Kur'an kurslarının kapatılmasını talep edeceğini, AB uyum yasalarını ve normlarını uygulamaya devam edeceğini, AB üyelik sürecine hız vereceğini açık açık beyan edenlere de karşı duralım ve inancımızın gereği neyse onu yapalım."

        TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN GENÇLEŞME ÇABASI
        Tüm bu gelişmeler yaşanırken Temel Karamollaoğlu'ndan da dikkat çeken bir hamle geldi. 81 yaşındaki siyasetçi sosyal medyada profil fotoğrafını değiştirdi. Karamollaoğlu, görece daha genç bir görünüm taşığı fotoğrafını kullanmaya başladı. Bu ise kongre öncesi Temel Karamollaoğlu'ndan yeni bir gençlik hamlesi olarak yorumlandı.

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        Masada yeni förmül: 6-1! Karamollaoğlu gidici
        Haberler Güncel Millet İttifakı'nın masasında yeni formül: 6-1! Saadet Partisi kongreye gidiyor Temel Karamollaoğlu için yolun sonu görünüyor
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