Millet İttifakı'nın masasında yeni formül: 6-1! Saadet Partisi kongreye gidiyor Temel Karamollaoğlu için yolun sonu görünüyor

Millet İttifakı'nın kurduğu 6'lı masadan henüz bir cumhurbaşkanı adayı çıkmış değil. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış kimi zaman açıktan kimi zaman gizliden devam ediyor. Ancak masanın diğer üyelerinden Temel Karamollaoğlu cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
SAADET PARTİSİ'NDE BÜYÜK KONGRE VAR
Saadet Partisi 30 Ekim'de 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek. Bu kongrede Temel Karamollaoğlu'nun karşısında ise Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın adı aday olarak geçiyor. Prof. Dr. Mete Gündoğan ise adaylığını açıkladı.
OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN DESTEKLEDİĞİ İSİM: PROF. DR. METE GÜNDOĞAN
Geçtiğimiz gün adaylığı açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın Saadet Partisi içinde önemli bir isim. Gündoğan'ın en önemli avantajlarından biri de geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Oğzuhan Asiltürk'ün kendisini desteklemesi.
Gündoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün kendisinin genel başkanlığını istediği belirterek, "Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem" diye konuşmuştu.
KULİSLERDE KONUŞULAN: TEMEL KARAMOLLAOĞLU KAYBEDEBİLİR! 6-1 OLABİLİR
Tüm gelişmelerden sonra siyaset kulislerinde Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi için konuşulan konu ise Temel Karamollaoğlu'nun kaybetme olasılığının yüksek olması. Çünkü Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda yer alması ve 6'lı masada olması partinin tabanı tarafından ve teşkilat tarafından sindirilmedi. Zaman zaman kamuoyuna da yansıyan tepkiler yok değil.
TEMEL KARAMAOLLAOĞLU GÜNDOĞAN'IN ADAYLIĞINI YALANLADI
Temel Karamollaoğlu, önceki akşam çıktığı yayında Mete Gündoğan'ın adaylığını geri çekeceğini açıkladı ve parti içi muhaliflere şöyle bir eleştiride bulundu: "Bizde pek olmayan bir şey. Bunlar bazen geçici heves olabiliyor. Ben öyle zannediyorum. Kongrede problem olabileceğini hiç düşünmüyorum."
Karamollaoğlu'nun bu sözlerinin bir karşılığı olsa ve Gündoğan aday olmasa bile 'Milli Görüşçü Kuruluşları' yani kısaca MİLKO'ların yüzde 80'i 'Haymana Mutabakatı' adını verdikleri mutabakata imza attılar. Mevcut Saadet Partisi yönetimindeki GİK üyeleri, genel başkan yardımcıları ve bazı il başkanları da üçüncü cephede yer alıyor. Hatta Saadet Partisi Gençlik Kolları da Haymana Mutabakatı'ndan taraf olduğu konuşuluyor.