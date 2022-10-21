Millet İttifakı'nın masasında yeni formül: 6-1! Saadet Partisi kongreye gidiyor Temel Karamollaoğlu için yolun sonu görünüyor

KULİSLERDE KONUŞULAN: TEMEL KARAMOLLAOĞLU KAYBEDEBİLİR! 6-1 OLABİLİR

Tüm gelişmelerden sonra siyaset kulislerinde Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi için konuşulan konu ise Temel Karamollaoğlu'nun kaybetme olasılığının yüksek olması. Çünkü Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda yer alması ve 6'lı masada olması partinin tabanı tarafından ve teşkilat tarafından sindirilmedi. Zaman zaman kamuoyuna da yansıyan tepkiler yok değil.

TEMEL KARAMAOLLAOĞLU GÜNDOĞAN'IN ADAYLIĞINI YALANLADI

Temel Karamollaoğlu, önceki akşam çıktığı yayında Mete Gündoğan'ın adaylığını geri çekeceğini açıkladı ve parti içi muhaliflere şöyle bir eleştiride bulundu: "Bizde pek olmayan bir şey. Bunlar bazen geçici heves olabiliyor. Ben öyle zannediyorum. Kongrede problem olabileceğini hiç düşünmüyorum."

Karamollaoğlu'nun bu sözlerinin bir karşılığı olsa ve Gündoğan aday olmasa bile 'Milli Görüşçü Kuruluşları' yani kısaca MİLKO'ların yüzde 80'i 'Haymana Mutabakatı' adını verdikleri mutabakata imza attılar. Mevcut Saadet Partisi yönetimindeki GİK üyeleri, genel başkan yardımcıları ve bazı il başkanları da üçüncü cephede yer alıyor. Hatta Saadet Partisi Gençlik Kolları da Haymana Mutabakatı'ndan taraf olduğu konuşuluyor.