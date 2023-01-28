Bize katılan kardeşlerimiz bize güç verdiler, onur verdiler. MHP'den istifa falan yok o kadar güçlü bir irade var ki Allah'a şükür her gün ama her gün bileniyor. Bunu görmüyor, duymuyor ve söylemiyorlar. Bunların kalbi mühürlü. MHP'yi düşüremeyecekler, sekteye uğratamayacaklar. Cumhur İttifakı ve MHP'nin önünü kesemeyecekler. Cumhur İttifakı ve MHP Türkiye demektir. Türk-İslam alemi demek, mazlumların umudu demek. Biz mazlumların umudu olmaktan vazgeçmeyiz. Biz Türklüğün bayraktarı olmaktan vazgeçer miyiz?

6'LIYA TEPKİ: MANKURTLAR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı olacak. Bu kesin ve katidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili spekülasyon yapanların hepsi demokrasinin mankurtlarıdır. Hukuk tanımaz cahillerdir. Anayasal ve yasal her şeye baksınlar nasıl aday olabileceğini görsünler. MHP 14 Mayıs'ta tarihinin en yüksek oylarında bir tanesini alacak. Sultanbeyli'de oylarımızı 3'e katlayacağız. İstanbul'da bütün sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız.

14 MAYIS'TA BAŞARACAĞIZ

İstanbul'da tek ses, tek nefes ve tek yürek vaziyetindeyiz. Bizler liderinin ve davasının ardında kararlı ve imanlı şekilde yürüyorlar. İşte bu kadar insan bizim gönül seferberliğimize katıldı. Daha çığ gibi büyüyeceğiz. Daha nice katılım törenleri yapacağız. MHP'yi tanımıyorlar, Cumhur İttifakı ve MHP'ye iftira atanları şaşkına çevireceğiz. Biz gündemin önünden gidiyoruz. Biz ülkemizi ve aziz milletimizi seviyoruz. Biz evlatlarımızın çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Adam gibi adam olanların mert gibi duranların yeridir MHP ve Cumhur İttifakı. 14 Mayıs'ta başaracağız."