CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için her tuşa basıyor: "Elazığlı birine bakanlık vereceğiz"



BU CHP MEDYA EKİBİ YA ÇOK GERİ ZEKALI YA DA BİZİ ÇOK GERİ ZEKALI VARSAYIYORLAR

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tepki gösterdi. Sonuç, "Bir bakan olma kriteri: Elazığlı olmak. Hayır böyle bir gaf yaptın bari resmi sayfada tekrar paylaşma. Bu chp medya ekibi ya çok geri zekalı ya da bizi çok geri zekalı varsayıyorlar. Son zamanlarda daha aptalca bir beyan görmemiştim. Elazığ'a Elazığlı bakan sözü ne?" diyerek Kılıçdaroğlu'na vaadi üzerinden sert sözlerle eleştirdi.