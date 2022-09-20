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    • 20.09.2022 12:51
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    • 20.09.2022 13:11
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için her tuşa basıyor: "Elazığlı birine bakanlık vereceğiz"

    6'lı masanın ortaklarından CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde aday olmak için her yolu deniyor. Son olarak Elazığ'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulundu. Adaylık için adeta her tuşa basan Kılıçdaroğlu, daha önce de seyyidlik iddiasıyla kitap yazdırmış ve basına Kur'an-ı Kerim öptüğü fotoğrafları servis ettirmişti. Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'a bakanlık vaadi Güldür Güldür'de Onur Buldu'nun canlandırdığı Bilal karakterinin 'sana telefon alacam' sözlerini akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu adaylık için her tuşa basıyor!

    6'lı masanın ortaklarından CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde aday olmak için her yolu deniyor. Kılıçdaroğlu partideki kurmaylarıyla birlikte, son olarak CHP'nin oy oranının düşük olduğu bölgelerde saha indi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun son durağı ise Elazığ oldu.


    ADAYLIK İÇİN HER TUŞA BASIYOR | VİDEO İZLE

    BİR BAKANLIK VAADİ DAHA
    CHP'li Kılıçdaroğlu burada, Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin terörüns siyasi ayağı ve 6'lı masanın gizli ortağı HDP için yinelediği bakanlık vaadi sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan buna benzer başka bir çıkış geldi.

    "ELAZIĞLI BAKAN NEDEN YOK?"
    Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak "Elazığ öteden beri AK Parti'ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak." ifadelerini kullandı.


    BU CHP MEDYA EKİBİ YA ÇOK GERİ ZEKALI YA DA BİZİ ÇOK GERİ ZEKALI VARSAYIYORLAR
    Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tepki gösterdi. Sonuç, "Bir bakan olma kriteri: Elazığlı olmak. Hayır böyle bir gaf yaptın bari resmi sayfada tekrar paylaşma. Bu chp medya ekibi ya çok geri zekalı ya da bizi çok geri zekalı varsayıyorlar. Son zamanlarda daha aptalca bir beyan görmemiştim. Elazığ'a Elazığlı bakan sözü ne?" diyerek Kılıçdaroğlu'na vaadi üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

        SEYYİDLİK İDDİASI İÇİN KİTAP YAZDIRDI
        Öte yandan aday olmak için CHP'nin İslam düşmanı kimliğinin aksine hareket ettiğini kanıtlamaya çalışan Kılıçdaroğlu farklı tiyatrolarla halkın dini duygularını istismar etmeye çalışıyor. İslam dinine karşı her türlü sapkınlığın yanında yer alan, belediyelerinde LGBT'lilere iş veren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Akşehir'den Tunceli'ye Seyyid Kemal adıyla eski CHP Milletvekili Ensar Söğüt'e kitap yazdırdı.

        YANDAŞ MEDYADA REKLAM
        Konuyu köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk,"Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Konya Akşehir'de türbesi olan Seyyid Mahmud Hayranî'nin akrabası, Kureyşan Ocağı mensubu olduğunu ve "Seyyid" soyundan geldiğini belgelerle ortaya koydu." diyerek kitabın reklamını yaptı.

        SEYYİP KUTUP'LA PR FOTOĞRAFI
        Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, her gittiği ilde PR çalışması yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Mısırlı yazar, müfessir ve düşünce adamı Seyyid Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabını dikkatle incelediği fotoğraflar basına ve sosyal medyaya servis edildi.
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            Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için her tuşa basıyor: "Elazığlı birine bakanlık vereceğiz"
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