CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için her tuşa basıyor: "Elazığlı birine bakanlık vereceğiz"

6'lı masanın ortaklarından CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde aday olmak için her yolu deniyor. Kılıçdaroğlu partideki kurmaylarıyla birlikte, son olarak CHP'nin oy oranının düşük olduğu bölgelerde saha indi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun son durağı ise Elazığ oldu.
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BİR BAKANLIK VAADİ DAHA
CHP'li Kılıçdaroğlu burada, Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin terörüns siyasi ayağı ve 6'lı masanın gizli ortağı HDP için yinelediği bakanlık vaadi sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan buna benzer başka bir çıkış geldi.
"ELAZIĞLI BAKAN NEDEN YOK?"
Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak "Elazığ öteden beri AK Parti'ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak." ifadelerini kullandı.
BU CHP MEDYA EKİBİ YA ÇOK GERİ ZEKALI YA DA BİZİ ÇOK GERİ ZEKALI VARSAYIYORLAR
Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tepki gösterdi. Sonuç, "Bir bakan olma kriteri: Elazığlı olmak. Hayır böyle bir gaf yaptın bari resmi sayfada tekrar paylaşma. Bu chp medya ekibi ya çok geri zekalı ya da bizi çok geri zekalı varsayıyorlar. Son zamanlarda daha aptalca bir beyan görmemiştim. Elazığ'a Elazığlı bakan sözü ne?" diyerek Kılıçdaroğlu'na vaadi üzerinden sert sözlerle eleştirdi.