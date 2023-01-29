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Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun 4 Şubat kartına karşı hamle: "Aday 13 Şubat'ta bile açıklanmaz!"

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun 4 Şubat kartına karşı hamle: "Aday 13 Şubat'ta bile açıklanmaz!"
29.01.2023 00:32

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11 kez bir araya gelip aday çıkaramayan 6'lı masayı önümüzdeki günlerde yeni bir kriz bekliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 11. toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne bir kez daha set çekerek masanın açıklamasına 'halkın tercihleri' ifadesi koydurmuştu. Toplantı öncesi Cihan Paçacı hamlesi ile elini güçlendiren Akşener'e karşı Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik üzerinden yeni bir hamleye imza attı. Killik, sosyal medyadan paylaştığı "4 Şubat 2023" başlıklı bir video ile adeta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun Killik kartını açması sonrası Akşener'in karşı hamlesi gecikmedi. CHP yandaşı Halk TV'deki canlı yayına katılan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, adayın açıklanma tarihinin belirsiz olduğunu 13 Şubat'ta bile adayın açıklanmayacağını bildirdi.

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