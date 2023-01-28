6'lı masadaki adaylık krizinde peş peşe mesajları! Kılıçdaroğlu'nun 4 Şubat hamlesine Akşener'den karşı cevap: "13 Şubat'ta isim açıklanmaz"

Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısında da aday çıkmadı. Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E KARŞI YENİ HAMLE | VİDEO İZLE
Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. 11. toplantı sonunda masaya getirilen anket kartının ise İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak yorumlandı. Takvim.com.tr'nin "halkın tercihi" ifadesini ön plana çıkaran haberi sonrası siyaset kulisleri de hareketlendi.
İki gün önce belediye başkanlarının ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya süreceği konuşulurken toplantı sonrası Akşener'in A planı olan İmamoğlu'nun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendiriliyor. Durumun farkına varan yandaş Enver Aysever, "Cihan Paçacı'nın yaptıklarından sayın Meral Akşener'in haberinin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum imkansız. Bu bir taktik" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'E KARŞI HAMLE
Tüm bu gelişmeler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik üzerinden Akşener'e karşı yeni bir hamle yaptı.
KİLLİK'TEN 4 ŞUBAT PAYLAŞIMI
Killik, sosyal medyadan paylaştığı "4 Şubat 2023" başlıklı bir video ile adeta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti.