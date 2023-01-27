CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucak açtığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya Yunanistan'a firar etti

Almanya'ya gittiği öğrenilen Melek Çetinkaya, FETÖ elebaşı Gülen hakkında "Ben Fetullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım." ifadelerini kullanmıştı.