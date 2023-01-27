CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucak açtığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya Yunanistan'a firar etti

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılan Hava Harp Okulu öğrencilerinden biri olan Taha Furkan Çetinkaya, darbe girişimi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ardından Yargıtay tarafından verilen skandal bir beraat kararıyla tahliye olan Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'ye övgüler dizen annesi Melek Çetinkaya'yı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu makamında ağırlayarak adeta sahip çıkmıştı.
Çetinkaya ayrıca İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta ve HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'na destekleri için teşekkür ziyaretinde bulundu.