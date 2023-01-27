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    • 27.01.2023 17:08
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucak açtığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya Yunanistan'a firar etti

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin askeri ayağından olan darbeci askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya'nın yasa dışı yollardan Yunanistan'a iltica ettiği ortaya çıktı. Çetinkaya'nın FETÖ'yü güzelleyen annesinin de Almanya'ya gittiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Kucak açtığı FETÖ’cü Yunanistan’a firar etti

    FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılan Hava Harp Okulu öğrencilerinden biri olan Taha Furkan Çetinkaya, darbe girişimi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Ardından Yargıtay tarafından verilen skandal bir beraat kararıyla tahliye olan Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'ye övgüler dizen annesi Melek Çetinkaya'yı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu makamında ağırlayarak adeta sahip çıkmıştı.

    Çetinkaya ayrıca İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta ve HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'na destekleri için teşekkür ziyaretinde bulundu.

        KUCAK AÇTIĞI FETÖ'CÜ YASA DIŞI YOLLARLA YUNANİSTAN'A KAÇTI
        Furkan Çetinkaya'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a iltica ettiği ortaya çıktı. FETÖ'cülerin Avrupa'ya kaçış noktası olan Yunanistan'a giden Taha Furkan Çetinkaya'nın Yunanistan'ın ardından bir başka ülkeye geçerek FETÖ'nün propaganda çalışmalarına destek vereceği tahmin ediliyor.

        ANNESİ DE YURT DIŞINDA
        Taha Furkan Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ve FETÖ'ye övgüler dizen annesi Melek Çetinkaya'nın da daha önce yurt dışına çıktığı öğrenildi.

        Almanya'ya gittiği öğrenilen Melek Çetinkaya, FETÖ elebaşı Gülen hakkında "Ben Fetullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım." ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucak açtığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya Yunanistan'a firar etti
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