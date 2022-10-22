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    • 23.10.2022 00:18
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    • 23.10.2022 01:24
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    CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği Köln'deki ihanet konferansında kol kola! Vitrin mankeni Melek Çetinkaya haşhaşi akladı

    Türkiye karşıtı bileşenler Almanya'nın Köln kentinde bir araya geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Sibel Yiğitalp, PKK destekçisi Şebnem Korur Fincancı, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve CHP'nin kol kanat gerdiği FETÖ'nün kullanışlı aparatı Melek Çetinkaya ihanet konferansında boy gösterdi. Daha önceden Kılıçdaroğlu tarafından Gazi TBMM'ye sokulan FETÖ şakşakçısı Çetinkaya, “Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği kol kola!

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Sibel Yiğitalp, Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ yandaşı Melek Çetinkaya ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş Köln'de düzenlenen Türkiye karşıtı konferansa katıldı.




    CHP ONA, O DA FETÖ'YE ARKA ÇIKTI
    CHP'nin kol kanat gerdiği Melek Çetinkaya söz konusu etkinlikte, "Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıktı.



    PKK destekçisi Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'nin desteklediği FETÖ kırıntısı Melek Çetinkaya aynı etkinlikte bir araya geldi

    CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği kol kola!



    FETÖ'nün kullanışlı aparatı Çetinkaya, "Türkiye'de son hafta eşine, çocuklarına yardım yapan 700 kişiyi gözaltına aldılar" ifadelerini kullanıp, rezil bir algı operasyonuna soyundu.



    KILIÇDAROĞLU FETÖ ŞAKŞAKÇISINI GAZİ MECLİS'E SOKTU
    Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya ile geçtiğimiz aylarda görüştü.

    Çetinkaya görüşmeyi Twitter'dan, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk. Mücadeleye devam." şeklinde paylaştı.



        HDP'Lİ GERGERLİOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜLER
        Anne ve oğul Çetinkaya, FETÖ'cülerin sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de görüştü. Görüşmeyi Gergerlioğlu, "Ve yıllardır beklediğimiz güzel tablo :) Furkan Çetinkaya, Melek Çetinkaya ve Av. Özge Kartal ziyaretimize geldiler. Özgürlüğüne hasrettik, bu yetmez, masum askeri öğrencilerin hepsi tahliye edilmelidir." ifadeleriyle paylaştı.



        ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN İÇİN "TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ
        Tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, 3 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.

        DARBECİ KERİME'Yİ AKLAMAYA YELTENDİ
        Çetinkaya, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'ın terörist olmadığını savunmuş,"35 yaşındaki olan pilot Kerime üsteğmenimiz vardı. Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi" ifadeleriyle alçak darbeciye aklamaya yeltenmişti.
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