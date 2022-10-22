CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği Köln'deki ihanet konferansında kol kola! Vitrin mankeni Melek Çetinkaya haşhaşi akladı







CHP ONA, O DA FETÖ'YE ARKA ÇIKTI

CHP'nin kol kanat gerdiği Melek Çetinkaya söz konusu etkinlikte, "Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıktı.







PKK destekçisi Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'nin desteklediği FETÖ kırıntısı Melek Çetinkaya aynı etkinlikte bir araya geldi





FETÖ'nün kullanışlı aparatı Çetinkaya, "Türkiye'de son hafta eşine, çocuklarına yardım yapan 700 kişiyi gözaltına aldılar" ifadelerini kullanıp, rezil bir algı operasyonuna soyundu.