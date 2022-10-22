CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği Köln'deki ihanet konferansında kol kola! Vitrin mankeni Melek Çetinkaya haşhaşi akladı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Sibel Yiğitalp, Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ yandaşı Melek Çetinkaya ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş Köln'de düzenlenen Türkiye karşıtı konferansa katıldı.
CHP ONA, O DA FETÖ'YE ARKA ÇIKTI
CHP'nin kol kanat gerdiği Melek Çetinkaya söz konusu etkinlikte, "Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıktı.
PKK destekçisi Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'nin desteklediği FETÖ kırıntısı Melek Çetinkaya aynı etkinlikte bir araya geldi
FETÖ'nün kullanışlı aparatı Çetinkaya, "Türkiye'de son hafta eşine, çocuklarına yardım yapan 700 kişiyi gözaltına aldılar" ifadelerini kullanıp, rezil bir algı operasyonuna soyundu.
KILIÇDAROĞLU FETÖ ŞAKŞAKÇISINI GAZİ MECLİS'E SOKTU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya ile geçtiğimiz aylarda görüştü.
Çetinkaya görüşmeyi Twitter'dan, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk. Mücadeleye devam." şeklinde paylaştı.