Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesi: Her muhtara bir yardımcı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık savaşı verirken 6'lı masayı da henüz adaylığına ikna edemedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık çalışmaları kapsamında Mersin Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmasında yine ilginç vaatlerde bulundu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHTAR YARDIMCISI VAADİ
Kemal Kılıçdaroğlu çok sayıda üniversiteli işsiz olduğunu iddia ederek muhtarlara bunların yardımcı olarak atanmasıyla iddia ettiği krizin çözüleceğini ima etti.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Üniversiteyi liseyi bitiren işsizlerimiz var. Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse dosyaları tutsalar gelen vatandaşla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar.
VERELİM NE OLACAK YANİ?
Vay efendim muhtarlara bu verilir mi. Niye verilmesin Allah nasip eder iktidar olduğumuzda vereceğiz ve yanınızda çalışan bir büro personeli olacak ne olacak yani?"
DAHA ÖNCE DE MUHTARLARA ÖZEL KALEM VAADİNDE BULUNMUŞTU
Kılıçdaroğlu 2021'de de benzer bir vaatte bulunmuştu. Kılıçdaroğlu muhtarlara seslenerek, "Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter." demiş ve tepki çekmişti.