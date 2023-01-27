Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesi: Her muhtara bir yardımcı

DAHA ÖNCE DE MUHTARLARA ÖZEL KALEM VAADİNDE BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu 2021'de de benzer bir vaatte bulunmuştu. Kılıçdaroğlu muhtarlara seslenerek, "Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter." demiş ve tepki çekmişti.