Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.01.2023 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2023 17:16
    ABONE OL

    Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesi: Her muhtara bir yardımcı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmabilmek için henüz 6'lı masayı ikna edemedi ancak bol keseden dağıtmaya devam ediyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı konuşmada yine muhtarlara yönelik bir vaatte bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu çok sayıda ünivesiteli işsiz olduğunu iddia ederek her muhtara bir yardımcı atanacağı vaadini verdi.

    takvim.com.tr
    SGK’yı da bu kafayla batırdı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık savaşı verirken 6'lı masayı da henüz adaylığına ikna edemedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık çalışmaları kapsamında Mersin Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmasında yine ilginç vaatlerde bulundu.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHTAR YARDIMCISI VAADİ
    Kemal Kılıçdaroğlu çok sayıda üniversiteli işsiz olduğunu iddia ederek muhtarlara bunların yardımcı olarak atanmasıyla iddia ettiği krizin çözüleceğini ima etti.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Üniversiteyi liseyi bitiren işsizlerimiz var. Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse dosyaları tutsalar gelen vatandaşla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar.

    VERELİM NE OLACAK YANİ?
    Vay efendim muhtarlara bu verilir mi. Niye verilmesin Allah nasip eder iktidar olduğumuzda vereceğiz ve yanınızda çalışan bir büro personeli olacak ne olacak yani?"

    DAHA ÖNCE DE MUHTARLARA ÖZEL KALEM VAADİNDE BULUNMUŞTU
    Kılıçdaroğlu 2021'de de benzer bir vaatte bulunmuştu. Kılıçdaroğlu muhtarlara seslenerek, "Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter." demiş ve tepki çekmişti.

        E-DEVLET MUHTARLARIN YÜKÜNÜ NEREDEYSE SIFIRA İNDİRDİ
        Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden 'nüfus kayıt örneği' 'yerleşim yeri ve diğer adres belgesi' gibi daha önce muhtarların verdiği hizmetlerin birçoğuna ulaşabiliyor.

        Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadini boş bir vaat olduğunu gösterirken sosyal medyada da kulanıcılar Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı.

        İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa Merinos
        Haberler Güncel Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesi: Her muhtara bir yardımcı
            SON DAKİKA