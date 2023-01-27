Kan gövdeyi götürüyor! İYİ Parti'den CHP'ye 'oyumuz eşit' gözdağı: "Küçük partiler oyu kadar konuşsun birer bakanlıkla yetinsin" mesajı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa birbirine düşmüş vaziyette.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen anket kartının ise İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set olarak yorumlandı.
"HALKIN TERCİHİ" İBARESİNİ ÖNE ÇIKARDIK, KULİSLER HAREKETLENDİ
Takvim.com.tr'nin "halkın tercihi" ifadesini ön plana çıkaran haberi sonrası siyaset kulisleri de hareketlendi.
İki gün önce belediye başkanlarının ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya süreceği konuşulurken toplantı sonrası Akşener'in A planı olan İmamoğlu'nun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendiriliyor.
Durumun farkına varan yandaş Enver Aysever, "Cihan Paçacı'nın yaptıklarından sayın Meral Akşener'in haberinin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum imkansız. Bu bir taktik" ifadelerini kullandı.