Kan gövdeyi götürüyor! İYİ Parti'den CHP'ye 'oyumuz eşit' gözdağı: "Küçük partiler oyu kadar konuşsun birer bakanlıkla yetinsin" mesajı





Bir yandan da daha seçime girmeden birbirine giren 6'lı masada koliasyon pazarlıklarında kan gövdeyi götürüyor.



KRİZİ PERDELEMEK İÇİN BAKANLIK SAYISINI ARTIRACAKLAR

Bilindiği üzere masa üyelerinin krizi perdelemek için bakanlık sayısını artırıp 22 ya da 23'e çıkaracağı kulislerde konuşuluyor...



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği iddialar arasında.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, geçtiğimiz günlerde "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve bakanlıklar" diyerek yaşanan kaosu itiraf etmiş, yeni bakanlıklar açmayı planladıklarını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını öngördüklerini dile getirmişti.