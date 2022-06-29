Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü güzelleyen Melek Çetinkaya ve darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya ile görüştü!

"Ben Fetullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Anne ve oğul Çetinkaya, FETÖ'cülerin sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de görüştü. Görüşmeyi Gergerlioğlu, "Ve yıllardır beklediğimiz güzel tablo :) Furkan Çetinkaya, Melek Çetinkaya ve Av. Özge Kartal ziyaretimize geldiler. Özgürlüğüne hasrettik, bu yetmez, masum askeri öğrencilerin hepsi tahliye edilmelidir." ifadeleriyle paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle görüşmesi sosyal medyanın tepkisini çekti.

BİR GÖRÜŞME DE İYİ PARTİ İLE!

Taha Furkan Çetinkaya ve annesi Melek Çetinkaya, İYİ Partili Erhan Usta ile de görüştü.