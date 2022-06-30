Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de ağırladığı FETÖ şakşakçısı Melek Çetinkaya'dan hadsiz sözler! Bu kez de darbeci üsteğmeni akladı





"ÖRÜMCEĞİ BİLE EZMEYE KIYAMAYAN İNSANLAR TERÖR YAFTASIYLA CEZAEVİNDEYDİ"

"Benim bir küçüğüm orada (Ben 45 yaşında oradaydım) 35 yaşındaki olan pilot Kerime üstteğmenimiz vardı. Onun bir küçüğü 25 yaşında olan Harbiyeli Sena vardı. Ben yine baktım ki ben doğruyu söylemişim. O gün dedim ki hiç pişman değilim. İşte terörist olmayacak insanların içine girdim. Neden diyeceksiniz? Kızlar orada bir örümcek gördüğünde çığlık atıyorlardı ve 'Melek anne koş, ne olursun şu örümceği al' diye bana bağırıyorlardı. Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi. Bizzat onların gözyaşlarına şahit oldum."



"CEMAATTEN TANIDIĞIM İNSANLARIN TERÖRİST OLDUKLARINA İNANMIYORUM."

"Dosyalarından bilgim yok ama tek bildiğim ve bana söyledikleri, 'Melek abla ben cemaatin yurdunda öğretmendim. Ben cemaatin yurdunda ablaydım ve müdürdüm. İşte bize ByLock yüklettiler, haberleşmemizi oradan sağlıyorduk. ByLocktan mahkemem devam ediyor' diye söylüyorlardı. Şu an içeride ne durumdalar bilmiyorum. Belki çekinirler, tarafsız koğuşa geçerler diye mektupta yazamıyorum. Çünkü biliyorsunuz gelen giden mektuplarda bunların denetimli serbestlik almasına mani oluyor. O yüzden görüşemiyorum da. Tahliye olan birkaç arkadaşım var.