El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı!

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu 16 örgüt mensubu yakalandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbarat çalışması neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
1'İ SÖZDE KADI 16 TERÖRİST YAKALANDI
Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
15 TERÖRİST TUTUKLANDI
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, bir tabanca, 85 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 16 zanlıdan 15'i tutuklandı
MİT'İN OPERASYONLARI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'a son olarak 21 Aralık 2022'de ağır bir darbe daha indirmişti.
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sahil Taburu Komutanı Abu Süleyman El Aşkar kod adlı Ammar Haşim El Bekai ve Ahmed Ali isimli şüphelilerin Hatay'da farklı örgüt evlerinde kaldıkları tespit edildi.