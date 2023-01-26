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    • 26.01.2023 10:04
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    El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı!

    Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon. El Bab'da 1'i sözde sorumlu 16 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu 16 örgüt mensubu yakalandı. İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 16 zanlıdan 15'i tutuklandı

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    El-Bab’da DEAŞ operasyonu!

    Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu 16 örgüt mensubu yakalandı.

    Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbarat çalışması neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

    1'İ SÖZDE KADI 16 TERÖRİST YAKALANDI
    Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

    15 TERÖRİST TUTUKLANDI
    Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, bir tabanca, 85 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 16 zanlıdan 15'i tutuklandı



    MİT'İN OPERASYONLARI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'a son olarak 21 Aralık 2022'de ağır bir darbe daha indirmişti.

    Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sahil Taburu Komutanı Abu Süleyman El Aşkar kod adlı Ammar Haşim El Bekai ve Ahmed Ali isimli şüphelilerin Hatay'da farklı örgüt evlerinde kaldıkları tespit edildi.

        MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle, Terörle Mücadele birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 DEAŞ'lı yakalandı.

        TÜRK BAYRAĞINI YAKTIKLARI GÖRSELLER ÇIKTI
        Örgüt üyelerinin 2022 yılı Kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye biat ettikleri ve Türk Bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller ele geçirilirken yakalanan hücre üyeleri temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Suriye sahasındaki Türk askerlerine yönelik eylem talimatı aldıklarını itiraf etti.

        Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemeleri ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

        MİT DEAŞ'A AĞIR DARBELER İNDİRDİ
        Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz haftalarda yaptığı başarılı operasyonlarıyla terör örgütü DEAŞ'a ağır darbeler indirmişti.

        5 DEAŞLI TERÖRİST YAKALANDI
        1 Aralık'ta Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.


        Fotoğraf: Muhammed Halid Ali

        SÖZDE BARIŞ PINARI HAREKAT ALANI SORUMLUSU
        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yakalananlardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekatı alan sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.


        Fotoğraf: Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih

            Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatıyla çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği, Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali'nin ise Barış Pınarı Harekatı alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.


            Fotoğraf: Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu


            Fotoğraf: Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali


            Fotoğraf: Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali

            7 TERÖRİST YAKALANMIŞTI
            MİT tarafından kasım ayında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda ise sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.


            Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın Cerablus hücre sorumlusu Muhammed Al Shrada

            Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu Mahmud

            MİT 11 TANESİNİ PAKETLEMİŞTİ
            Öte yandan daha önce de MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

            Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi SMO ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.

                FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE OPERASYON
                MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

                Operasyonlarda, 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

                PATLAYICI VE TEKNİK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
                Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

                Yakalanan teröristler, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

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                Haberler Güncel El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı!
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