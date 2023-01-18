Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.01.2023 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2023 10:15
    ABONE OL

    Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberleri... Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 11 şüpheliden 7'si yakalandı.

    Ankara’da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları da belirlenen 11 yabancı uyrukluya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

    Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Almanya’da bir cenaze yakma skandalı daha!
    Haberler Güncel Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
        SON DAKİKA