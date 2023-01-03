Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı!

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise zanlının, eylem ve faaliyette bulunmak üzere yeni katılan bir şüpheliyi terör örgütüne biat ettirdiğine dair video bulundu. Ele geçirilen dokümanlardan, şüphelinin ülkede bulunan yerli ve yabancı turistlere, turizm tesislerine yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.