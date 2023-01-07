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    • 07.01.2023 17:30
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    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Terör saldırısı gerçekleştirecekleri belirlenen 2 terörist yakalandı.

    Saldırı hazırlığındaki teröristler paketlendi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, terör örgütünün Afganistan yapılanmasıyla bağlantılı olan, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olarak nitelendirilen ve bu alanda eğitim veren Abu Maymuna kod isimli yabancı uyruklu K.Z.I'nın sosyal medya hesaplarından propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

    Paylaşımlarında "kafir" olarak gösterilen ülkelere karşı saldırı talimatı veren ve Türkiye'yi de hedef gösteren zanlının birlikte hareket ettiği yabancı uyruklu A.M ile Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'daki gibi bir terör saldırısı hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bu şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 31 Aralık 2022'de Başakşehir'de durdurmak istedi.


    DEAŞ'lı terörist Abu Maymuna kod isimli K.Z.I

    Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 2 zanlının aracını, tekerlerine ateş ederek durdurdu. Yılbaşı günü eylem hazırlığında oldukları anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.


    DEAŞ'lı terörist A.M

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Z.I tutuklanırken, A.M'nin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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