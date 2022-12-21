MİT ve emniyetten ortak operasyon: DEAŞ'ın sözde komutanı Ahmed Ali yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe daha indirildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sahil Taburu Komutanı Abu Süleyman El Aşkar kod adlı Ammar Haşim El Bekai ve Ahmed Ali isimli şüphelilerin Hatay'da farklı örgüt evlerinde kaldıkları tespit edildi.
MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle, Terörle Mücadele birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 DEAŞ'lı yakalandı.
TÜRK BAYRAĞINI YAKTIKLARI GÖRSELLER ÇIKTI
Örgüt üyelerinin 2022 yılı Kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye biat ettikleri ve Türk Bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller ele geçirilirken yakalanan hücre üyeleri temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Suriye sahasındaki Türk askerlerine yönelik eylem talimatı aldıklarını itiraf etti.
Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemeleri ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.
MİT DEAŞ'A AĞIR DARBELER İNDİRDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz haftalarda yaptığı başarılı operasyonlarıyla terör örgütü DEAŞ'a ağır darbeler indirmişti.
5 DEAŞLI TERÖRİST YAKALANDI
1 Aralık'ta Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.
Fotoğraf: Muhammed Halid Ali