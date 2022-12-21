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    • 21.12.2022 13:48
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    MİT ve emniyetten ortak operasyon: DEAŞ'ın sözde komutanı Ahmed Ali yakalandı

    Son dakika haberleri... MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'a darbe vuruldu. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.

    AJANSLAR
    MİT ve emniyet enseledi!

    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe daha indirildi.

    Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sahil Taburu Komutanı Abu Süleyman El Aşkar kod adlı Ammar Haşim El Bekai ve Ahmed Ali isimli şüphelilerin Hatay'da farklı örgüt evlerinde kaldıkları tespit edildi.

    MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle, Terörle Mücadele birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 DEAŞ'lı yakalandı.

    TÜRK BAYRAĞINI YAKTIKLARI GÖRSELLER ÇIKTI
    Örgüt üyelerinin 2022 yılı Kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye biat ettikleri ve Türk Bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller ele geçirilirken yakalanan hücre üyeleri temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Suriye sahasındaki Türk askerlerine yönelik eylem talimatı aldıklarını itiraf etti.

    Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemeleri ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

    MİT DEAŞ'A AĞIR DARBELER İNDİRDİ
    Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz haftalarda yaptığı başarılı operasyonlarıyla terör örgütü DEAŞ'a ağır darbeler indirmişti.

    5 DEAŞLI TERÖRİST YAKALANDI
    1 Aralık'ta Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.


    Fotoğraf: Muhammed Halid Ali

        SÖZDE BARIŞ PINARI HAREKAT ALANI SORUMLUSU
        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yakalananlardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekatı alan sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.


        Fotoğraf: Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih

        Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatıyla çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği, Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali'nin ise Barış Pınarı Harekatı alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.


        Fotoğraf: Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu


        Fotoğraf: Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali


            Fotoğraf: Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali

            7 TERÖRİST YAKALANMIŞTI
            MİT tarafından kasım ayında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda ise sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.


            Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın Cerablus hücre sorumlusu Muhammed Al Shrada

            Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu Mahmud

            MİT 11 TANESİNİ PAKETLEMİŞTİ
            Öte yandan daha önce de MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

            Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi SMO ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.

            FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE OPERASYON
            MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

            Operasyonlarda, 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

            PATLAYICI VE TEKNİK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
            Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

            Yakalanan teröristler, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

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