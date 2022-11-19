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    • 19.11.2022 12:07
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    MİT'ten Suriye'de operasyon: 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı

    Son dakika haberleri... MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    MİT’ten Suriye’de operasyon!

    Son dakika haberleri... MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi SMO ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.

    FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE OPERASYON
    MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlarda, 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

    PATLAYICI VE TEKNİK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
    Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

    Yakalanan teröristler, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

    MİT SON DÖNEMDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE AĞIR DARBE VURDU
    Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde özellikle terör örgütü PKK olmak üzere FETÖ ve DEAŞ'a da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

    İşte MİT'in yakaladığı ya da etkisiz hale getirdiği hainlerden bazıları;
    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

        19 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

        24 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

        4 Temmuz 2022 Gara
        Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

        4 Temmuz 2022 Suriye
        YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

        17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

            1 Ağustos 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

            9 Ağustos 2022 Gara
            Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

            12 Ağustos 2022 Kamışlı
            Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                6 Ekim Aynularap
                PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                9 Ekim Gara
                PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                10 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                21 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                24 Ekim Suriye
                PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                1 Kasım Suriye
                PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin etkisiz hale getirildi.

                11 Kasım Suriye
                MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

                12 Kasım
                MİT FETÖ/PDY'li firari Uğur Demirok'u Azebaycan'da yakaladı.

                18 Kasım Gara
                MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

                19 Kasım
                MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde düzenlediği operasyonlarla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

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                Haberler Güncel MİT'ten Suriye'de operasyon: 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı
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