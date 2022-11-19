PATLAYICI VE TEKNİK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Yakalanan teröristler, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

MİT SON DÖNEMDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE AĞIR DARBE VURDU

Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde özellikle terör örgütü PKK olmak üzere FETÖ ve DEAŞ'a da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

İşte MİT'in yakaladığı ya da etkisiz hale getirdiği hainlerden bazıları;

2 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan