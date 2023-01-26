6'lı masada Saadet çatlağı büyüyor! Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan koalisyonda "kriz" itirafı: "Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor"

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, 6'lı masanın 11'inci toplantısı için bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer genel başkanları kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, genel başkanların imzasıyla ortak bildiri yayımlanması beklenirken toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını ortaya koyacağı gelen haberler arasında.
KILIÇDAROĞLU'NA VETO 6'LI MASAYA KOALİSYON ELEŞTİRİSİ
Ancak önce İyi Parti ardından Saadet Partisi'nden gelen haberler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir kez daha veto edildiğini gösteriyor. Haymana Mutabakatı Heyeti'nin yaptığı açıklamanın ardından bir çıkış da Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan geldi. Karaduman, adayın Karamollaoğlu olması gerektiğini belirtti.
KARARSIZ SEÇMEN AK PARTİ'YE DÖNÜYOR
Kararsız seçmenin AK Parti'ye geri döndüğünü belirten Karaduman, "Türkiye'de aslında AK Parti'den kopan seçmenin herhangi bir partiye evrilmediğini kararsız bir seçmen olarak konumlandığını son yapılan bazı anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu da kamuoyu yoklamalarında görüyoruz." dedi.
"KRİZ ALGISI VAR DİYE İNSANIMIZI SUÇLAMAMAK GEREKİYOR"
Ahmet Davutoğlu'nun "kriz çıkar" söylemi üzerinden 6'lı masayı eleştiren Karaduman, "Koalisyonlar bir ülkenin yönetilmesini elbette bugün yaşadığımız gibi önemli birtakım riskleri var mıdır? şüphesiz vardı. Bu koalisyonla ülkeyi yönetmenin zaten 6'lı masanın kendi içerisinde oluşan riskli alanlar olduğu gibi bu koalisyon hükümetleriyle ilgili riskler de söz konusu olabilir, gündeme gelebilir."