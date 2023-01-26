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    • 26.01.2023 13:52
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    • 26.01.2023 13:52
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    Eyüpsultan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

    Son dakika ahberleri... Eyüpsultan'da iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza sonrası otomobillerden birinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürdü.

    Eyüpsultan’da feci kaza: 3 yaralı

    D-100 Karayolu Haliç mevkii Bakırköy istikametinde ilerleyen Mehmet Yurtseven yönetimindeki 34 GCA 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Salih Ateş'in kullandığı 34 BYK 796 plakalı kamyonete çarptı.

    Kazada Salih Ateş, yanındaki Yahya Ateş ve kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Mehmet Yurtseven yaralandı.

    Kaza sonrası Mehmet Yurtseven'in içinde bulunduğu otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla yaralı sürücü aracın içinden çıkarıldı. Yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

        Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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