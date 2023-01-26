Eyüpsultan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

D-100 Karayolu Haliç mevkii Bakırköy istikametinde ilerleyen Mehmet Yurtseven yönetimindeki 34 GCA 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Salih Ateş'in kullandığı 34 BYK 796 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada Salih Ateş, yanındaki Yahya Ateş ve kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Mehmet Yurtseven yaralandı.
Kaza sonrası Mehmet Yurtseven'in içinde bulunduğu otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla yaralı sürücü aracın içinden çıkarıldı. Yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.