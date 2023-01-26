DSİ 2023 personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI || Devlet Su İşleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı kadrolara alım için başvuru işlemleri tamamlandı. İşte 2023 DSİ personel alımı sonuçları...
DSİ PERSONEL ALIMI 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DSİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde yayınlanacak.
Başvuru işlemlerinin 23 Ocak'ta sona erdi. Sonuçların 7 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak
DSİ PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA EKRANI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları, dsi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.
Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından açıklanacak.