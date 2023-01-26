DSİ 2023 personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI || Devlet Su İşleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA EKRANI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları, dsi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından açıklanacak.

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