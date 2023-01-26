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    • 26.01.2023 15:03
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    DSİ 2023 personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI || Devlet Su İşleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DSİ personel alımı sonuçları için araştırmalar hızlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları 11 Ocak-23 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle gözler sonuçlara çevrildi. Peki, DSİ sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DSİ 2023 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı kadrolara alım için başvuru işlemleri tamamlandı. İşte 2023 DSİ personel alımı sonuçları...

    DSİ PERSONEL ALIMI 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    DSİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde yayınlanacak.

    Başvuru işlemlerinin 23 Ocak'ta sona erdi. Sonuçların 7 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak

    DSİ PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA EKRANI

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları, dsi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

    Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından açıklanacak.

    2023 DSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

        KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

        HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

        Yayımlanan ilana göre 296 inşaat mühendisi, 222i destek personeli, 221 büro personeli, 104 makine mühendisi, 89 harita mühendisi, 79 ziraat mühendisi, 74 jeoloji mühendisi, 33 meteoroloji mühendisi, 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 19 çevre mühendisi,19 elektrik mühendisi, 15 maden mühendisi, 15 orman mühendisi, 14 elektrik-elektronik mühendisi, 11 jeofizik mühendisi, 11 bilgisayar mühendisi, 10 biyosistem mühendisi, 8 kimya mühendisi ve 3 metalurji mühendisi alımı yapılacak.
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        Haberler Güncel DSİ 2023 personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI || Devlet Su İşleri sonuçları ne zaman açıklanacak?
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