Ayşenur Arslan Habertürk'ün 'karne hediyesi et' yalanı patlayınca çark etti: A Haber'den ve Sabah'tan özür diliyorum

HABERTÜRK İTİRAF ETTİ O MUHABİRİ İŞTEN ÇIKARDI

Habertürk TV ise yaşanan bu gelişmeler sonrası önceki gün bir açıklama yayınladı ve habere imza atan Fatmanur Boylu isimli muhaberinin işten çıkarıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada et fiyatlarıyla ilgili tartışma konusu olan haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Habertürk TV dün inceleme sonrası bir açıklama yaparak "Muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir. Muhabirimiz ile iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.