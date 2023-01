Ayşenur Arslan Habertürk'ün 'karne hediyesi et' yalanı patlayınca çark etti: A Haber'den ve Sabah'tan özür diliyorum

Habertürk'ün kurgu haberi fondaş Halk TV'yi patlattı!

İstanbul'da yedi yaşındaki çocuğa annesi tarafından karne hediyesi olarak et alındığı yönünde Habertürk TV'de 23 Ocak'ta bir haber yayınlanmıştı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Başının CHP medyasının çektiği Sözcü, Cumhuriyet Halk TV gibi yayın organları çocuğun sözlerini manşetlerinden yayınlayarak algı operasyonuna soyundu.