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    • 25.01.2023 14:12
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    • 25.01.2023 14:38
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    Ayşenur Arslan Habertürk'ün 'karne hediyesi et' yalanı patlayınca çark etti: A Haber'den ve Sabah'tan özür diliyorum

    Habertürk'ün "Annem karne hediyesi et aldı" yalanıyla tezgahladığı haber A Haber'in aileyi bulmasıyla patladı. A Haber'in gerçeği ortaya çıkarmasının ardından gözler yalan haberin peşine takılarak algı peşinde koşanlara çevrilirken Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'dan flaş bir çıkış geldi. Daha önce söz konusu haber üzerinden A Haber'i hedef alan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, A Haber ve Sabah grubundan özür diledi. Arslan, programında "Çok açıklıkla ifade edeyim A Haber’den de Sabah Gazetesi’nden de özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Ayşenur Arslan çark etti

    Habertürk'ün kurgu haberi fondaş Halk TV'yi patlattı!

    İstanbul'da yedi yaşındaki çocuğa annesi tarafından karne hediyesi olarak et alındığı yönünde Habertürk TV'de 23 Ocak'ta bir haber yayınlanmıştı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

    Başının CHP medyasının çektiği Sözcü, Cumhuriyet Halk TV gibi yayın organları çocuğun sözlerini manşetlerinden yayınlayarak algı operasyonuna soyundu.

    A HABER AİLEYİ BULDU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

    Habertürk'ün algı yüklü haberinin ardından A Haber harekete geçerek söz konusu aileye ve kasaba ulaştı.
    Şişli'de bulunan Kasap Zafer Kadife yaptığı açıklamada çocuğun ailesini tanıdığını, ihtiyaç sahibi bir aile olmadıklarını, çocuğun ailesinin sürekli et alışverişi için dükkânlarına geldiğini ve karne hediyesi olarak ailenin çocuğa aslında tablet alacağını söyledi.

    ''Karne hediyesi et'' haberi kurgu çıktı | VİDEO

    Yedi yaşındaki çocuğun annesi Nihal Güney de A Haber'e konuştu ve durumlarının iyi olduğunu Habertürk'ün yalan habere imza attığını söyledi. Anne, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu dile getirdi.

    Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının altını çizen anne Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini açıkladı.

        HABERTÜRK İTİRAF ETTİ O MUHABİRİ İŞTEN ÇIKARDI
        Habertürk TV ise yaşanan bu gelişmeler sonrası önceki gün bir açıklama yayınladı ve habere imza atan Fatmanur Boylu isimli muhaberinin işten çıkarıldığını bildirdi.

        Yapılan açıklamada et fiyatlarıyla ilgili tartışma konusu olan haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Habertürk TV dün inceleme sonrası bir açıklama yaparak "Muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir. Muhabirimiz ile iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        HAM GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: MUHABİRDEN BİLİNÇLİ YÖNLENDİRME
        Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü.

        Küçük çocuğun muhabirin yönlendirmesi doğrultusunda annesinin karne hediyesi olarak et aldığını söylediği anlaşıldı.

        AYŞENUR ARSLAN ÇARK ETTİ: ÖZÜR DİLERİM
        A Haber'in gerçeği ortaya çıkarması üzerine Halk TV sunucusu A Haber'i hedef almış ve algıyı sürdümüştü.

        Arslan, gerçeği öğrenince geri adım atarak A Haber'den özür diledi.

        Arslan şunları söyledi;

        "Ben onların birini paylaştım. A Haber ve Sabah grubunda yer aldı A Haber ekibi bu konuyu araştırmış. Anne diyor ki ne münasebet ben haftada 2-3 et alırım diyor kasap öyledir diyor vs. Ben de çocuğu yalancı çıkarıyorlar neredeyse dedim.

        "A HABER VE SABAH'TAN ÖZÜR DİLERİM"
        Haberi ortada diye savundum vs. Ama çok açıklıkla ifade edeyim A Haber'den de Sabah Gazetesi'nden de özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz. İnanılmaz. Bu haber üzerine bütün bu gelişmeler üzerine muhabir Habertürk'ten gönderildi.

        "YÜZÜM KIZARDI"
        Ama gerçekten özür diliyorum. Trollenmişiz. Habertürk'ün yayınladığı ham görüntüleri ekrana getirmek ayrıca bir görev borcu. Bunu izledik yüzüm kızardı gerçekten"

        SIRA SİYASİ TROLLERDE
        Söz konusu yalanın peşinde siyasi isimler de takılmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ve Lütfü Türkkan'a kadar birçok isim algı operasyonunu sürdürmüştü. Söz konusu isimlerinde özür dilemesi bekleniyor!

        Siyasi troller görmek için görsele tıklayınız;

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        Haberler Güncel Ayşenur Arslan Habertürk'ün 'karne hediyesi et' yalanı patlayınca çark etti: A Haber'den ve Sabah'tan özür diliyorum
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