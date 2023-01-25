Ayşenur Arslan Habertürk'ün 'karne hediyesi et' yalanı patlayınca çark etti: A Haber'den ve Sabah'tan özür diliyorum

Habertürk'ün kurgu haberi fondaş Halk TV'yi patlattı!
İstanbul'da yedi yaşındaki çocuğa annesi tarafından karne hediyesi olarak et alındığı yönünde Habertürk TV'de 23 Ocak'ta bir haber yayınlanmıştı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Başının CHP medyasının çektiği Sözcü, Cumhuriyet Halk TV gibi yayın organları çocuğun sözlerini manşetlerinden yayınlayarak algı operasyonuna soyundu.
A HABER AİLEYİ BULDU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Habertürk'ün algı yüklü haberinin ardından A Haber harekete geçerek söz konusu aileye ve kasaba ulaştı.
Şişli'de bulunan Kasap Zafer Kadife yaptığı açıklamada çocuğun ailesini tanıdığını, ihtiyaç sahibi bir aile olmadıklarını, çocuğun ailesinin sürekli et alışverişi için dükkânlarına geldiğini ve karne hediyesi olarak ailenin çocuğa aslında tablet alacağını söyledi.
Yedi yaşındaki çocuğun annesi Nihal Güney de A Haber'e konuştu ve durumlarının iyi olduğunu Habertürk'ün yalan habere imza attığını söyledi. Anne, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu dile getirdi.
Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının altını çizen anne Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini açıkladı.