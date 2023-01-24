Son dakika: Sözde ekonomist Atilla Yeşilada'nın HALK TV'deki skandal sözlerine sosyal medyadan tepki

Halk TV'de Özlem Gürses'in konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada'nın Türkiye'nin düzelmesi için verdiği "tavsiyeler" bu kadarına da pes artık dedirtti.
Yeşilada televizyon kanalındaki konuşmasında ise umudunu yitirmediğinden söz edip "yapılması gerekli icraatlar" diyerek şunları söyledi:
"(…) Osman Kavala'yı ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırmak için yetki verilecek Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir."
Fondaş medyada Atilla Yeşilada'nın sözleri ilk değildi. Aynı ekranlarda geçen sene bugünlerde Türk Mukavemet teşkilatı da hedef alınmıştı.