Son dakika: Sözde ekonomist Atilla Yeşilada'nın HALK TV'deki skandal sözlerine sosyal medyadan tepki

"ATİLLA YEŞİLADA KISACASI 'ÜLKENİN ANAHTARINI VESAYETE TESLİM ET' DİYOR"

Sosyal medyada ise vatandaşlar Yeşilada'nın "tavsiyelerine" tepki gösterirken Hakan Akın "Atilla Yeşilada kısacası 'ülkenin anahtarını vesayete teslim et ve senin için öngörülene razı ol' diyor. Yazık. Çok yazık. Gençlere özgürlüğün ne olduğunu bunlar yüzünden anlatamıyoruz. İstediğini alabilmeyi özgürlük sanıyorlar. Bu uğurda köle olsalar bile" yorumunu yaptı.

Atilla Atasoy ise şu yorumu yaptı: "Ülkenin tapusunu da Amerika'ya yapalım, PKK ye de kiraya verelim istiyor."