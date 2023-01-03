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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 10:02
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    • 03.01.2023 10:34
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    SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı! Yıllık bazda büyük düşüş | TÜİK Aralık 2022 enflasyon oranı

    Son dakika haberine göre TÜİK, Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda enflasyon oranı yüzde 1,18 olurken, yıllık bazda ise büyük bir düşüş yaşanarak yüzde 64,27'ye geriledi. Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 84,39 seviyesindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmesinde, "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Enflasyonda yıllık bazda büyük düşüş

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

    TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2022

    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2022


    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2022


        Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

        TUİK ARALIK 2022 ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2022


        2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

        ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,68, AYLIK %1,94 OLDU
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,93 olarak gerçekleşti.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Aralık 2022
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı! Yıllık bazda büyük düşüş | TÜİK Aralık 2022 enflasyon oranı
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