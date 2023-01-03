SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı! Yıllık bazda büyük düşüş | TÜİK Aralık 2022 enflasyon oranı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.
TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2022
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2022
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu.