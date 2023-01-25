İlk altın külçesini Başkan Erdoğan dökecek! 6.5 milyar dolarlık dev altın madeni keşfedildi! Cuma günü başlıyor! Ağrı, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik...

6.5 MİLYAR DOLARLIK DEV REZERV

Muhabir Ahmet Türkeş dev altın rezervi ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Türkeş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Keşfedilen altın madeni o kadar önemli ki merak edilen pek çok soru var. Öncelikle ilk soru 2020 yılında keşfedilen altın madeni Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında. 109 ton altın rezervi söz konusu yaklaşık 6.5 milyar dolar değerinde. "