İlk altın külçesini Başkan Erdoğan dökecek! 6.5 milyar dolarlık dev altın madeni keşfedildi! Cuma günü başlıyor! Ağrı, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik...

Bilecik'te geçtiğimiz yıllarda keşfedilen dev altın madeni için nefesler tutuldu, gözler cuma gününe çevrildi. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar da hızlandı. Madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri açılış için gün saymaya başladı. İşte dev altın madeni hakkında merak edilenler...
6.5 MİLYAR DOLARLIK DEV REZERV
Muhabir Ahmet Türkeş dev altın rezervi ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Türkeş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Keşfedilen altın madeni o kadar önemli ki merak edilen pek çok soru var. Öncelikle ilk soru 2020 yılında keşfedilen altın madeni Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında. 109 ton altın rezervi söz konusu yaklaşık 6.5 milyar dolar değerinde. "
"450 milyon liralık yatırım ile faaliyete geçecek. 2020 yılında keşfedilmişti. 2 yıl madenin çıkarılması için hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldü. O çalışmalar tamamlandı. Gözler cuma gününde. "