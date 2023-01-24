Sinan Ateş cinayeti soruşturması: Toplam tutuklu sayısı 15 oldu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ve Ç.Z. tutuklandı.
18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLU SAYISI 15 OLDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve Ç.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.