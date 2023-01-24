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    • 24.01.2023 14:49
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    Sinan Ateş cinayeti soruşturması: Toplam tutuklu sayısı 15 oldu

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle toplam tutuklu sayısı 15 oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmayı yürüten savcının değiştirildiği iddialarını yalanlarken, ilave 1 savcı daha görevlendirildiği açıklanmıştı.

    takvim.com.tr
    Sinan Ateş cinayeti: 2 kişi daha tutuklandı

    Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ve Ç.Z. tutuklandı.

    18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
    Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

    TUTUKLU SAYISI 15 OLDU
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve Ç.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

        Soruşturma savcısına ifade veren A.A. ve Ç.Z., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh cezaya sevk edildi. A.A. ve Ç.Z. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 oldu.

        SİNAN ATEŞ CİNAYETİ
        Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

        Olayla ilgili Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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