Sinan Ateş cinayeti soruşturması: Toplam tutuklu sayısı 15 oldu

TUTUKLU SAYISI 15 OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve Ç.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.