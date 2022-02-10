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    • 10.02.2022 20:05
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    Halk TV'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Ayşenur Arslan zor bela özür diledi

    CHP'nin yayın organı Halk TV'de program sunan CHP yandaşı Ayşenur Arslan skandal ifadelere imza attı. Rum katliamına karşı Kıbrıs Türkünün varlığını korumak için kurulan ve büyük mücadele veren Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Ayşenur Arslan, "Suikastçı ve İllegal örgüt" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Arslan gelen tepkilerin ardından zor bela özür diledi.

    takvim.com.tr
    Zor bela özür diledi

    CHP'nin yayın organı Halk TV'de program sunan CHP yandaşı Ayşenur Arslan skandal ifadelerinin ardından zor bela özür diledi.

    Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ile ilgili bir konuyu konuşurken, Kıbrıs'ta Rum katliamlarına karşı Kıbrıs Türkünün varlığını korumak ve katliamlara karşı direniş için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı da hedef aldı.

    "TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL BİR OLUŞUM"
    Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Bu teşkilat adada, suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Arslan'a konuyla ilgili tepki yağarken Arslan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada özür dilememişti.

    "BENİ CİDDİYE ALMAYIN"
    Arslan, "RTÜK anında harekete geçerse kendinizi birdenbire önemsiyor gibi oluyorsunuz. Ben kendimi başkalarının beni ciddiye aldığı kadar alsam başka bir ben olurum onu biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖZÜR DİLEDİ
        Ayşenur Arslan, gelen tepkilerin ardından Twitter'dan yaptığı açıklama ile özür diledi.

        Arslan yaptığı paylaşımda, "Dostlarım "yanlış anlaşıldın ama anlatamadıysan özür dile" diyor. Bundan gocunmuyorum ve programda da vurguladığımı yineliyorum: sözlerimi Halk TV'yi susturmak için kullananların dışında, hassasiyetini fazlasıyla hissettiğim herkesten özür diliyorum" dedi.
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