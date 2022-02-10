Halk TV'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Ayşenur Arslan zor bela özür diledi

CHP'nin yayın organı Halk TV'de program sunan CHP yandaşı Ayşenur Arslan skandal ifadelerinin ardından zor bela özür diledi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ile ilgili bir konuyu konuşurken, Kıbrıs'ta Rum katliamlarına karşı Kıbrıs Türkünün varlığını korumak ve katliamlara karşı direniş için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı da hedef aldı.

"TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL BİR OLUŞUM"

Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Bu teşkilat adada, suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu." şeklinde skandal ifadeler kullandı.