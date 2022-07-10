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    • 10.07.2022 15:27
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel uyarısı yaptı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye’ye tatile gitti

    Son dakika haberi! İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürürken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fethiye’de tatilde olduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MGM sel uyarısı yaptı İmamoğlu tatile gitti

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün açıklamada bulunmuş ve İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı.


    UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ TATİLE GİTTİ
    Uyarıları aldırış etmeyen ve göreve geldiği ilk günden itibaren İstanbul'da yaşanan sel ve şiddetli kar yağışlarında sınıfta kalan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sabah'ta yer alan habere göre, Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenildi.

    İSTANBUL İÇİN UYARI YAPILMIŞTI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan 9 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı ifade edildi.

    Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

        AFAD DA, İSTANBUL'DA SEL VE SU BASKINI YAŞANACAĞINI UYARISINDA BULUNDU
        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da; 9 Temmuz saat:21.47'de açıklamada bulundu ve İstanbul'da sel ve su baskını yaşanacağını şöyle açıkladı:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

        128 DAİRE, 12 İŞ YERİ VE 3 FABRİKA MAALESEF SU BASKININDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ
        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 12.00 itibarıyla su baskınlarına dair gelen 797 ihbardan 266'sının Esenyurt'tan yapıldığını belirterek, "Şu saate kadar yaptığımız tespitlerde, 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilendi." dedi.

        Vali Yerlikaya, kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

        İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, dün Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Valilik olarak günün ilk saatlerinden itibaren sağanak olacağına dair ikazda bulunduklarını söyledi.

        Gece 01.00 sularında şehirde şiddetli yağışla birlikte pek çok yerden su baskınları ihbarları geldiğini aktaran Yerlikaya, her birinin 112 tarafından derlendiğini ve her 2 saatte bir bu rakamların kendilerine iletildiğini ifade etti.

        Vali Yerlikaya, su baskını ihbarlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Saat 12.00 itibarıyla su baskınları noktasında gelen ihbarların sayısı 797. Bu ihbarların 266'sı içinde bulunduğumuz Esenyurt'tan yapılan ihbarlar. Pınar Mahallemiz ve Yeşilkent Mahallemizin kesiştiği Haramidere'nin geçtiği yerde, gece şiddetli yağışta su baskınları yaşandı. Büyük bir hassasiyetle ve hızlıca hareket ederek AFAD İl Müdürlüğümüz, ilçe kaymakamlığımız, büyükşehir, ilçe belediyesi, emniyetimiz ve mahalle muhtarlarımız tarafından hep birlikte burada oturan vatandaşlarımızı uyardık. Şu saate kadar yaptığımız tespitlerde, 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilendi."

        Yerlikaya, sabah, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer'in ilçeye gelerek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini, çalışmaları koordine ederek, talimat verdiklerini dile getirdi.

        Yerlikaya, AFAD'ın koordinatörlüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilçe kaymakamlığı, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi ve defterdarlıkların hep birlikte çalıştığını kaydetti.

        SU BASAN 128 DAİREDEN YAKLAŞIK 70'İ TAHLİYE EDİLDİ
        Can kaybı olmadığının altını çizen Yerlikaya, "Su basan 128 daireden şu ana kadar 70 civarında olanı tahliye edildi." bilgisini verdi.

        Vali Yerlikaya, bu akşama kadar su basan bütün dairelerin ve iş yerlerindeki suyun tahliye edileceğini belirterek, bunların içinin ve sokakların çamurdan temizlenmesinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını anlattı.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla sabah çok erken vakitte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile defterdarlıklarla beraber hasar ve zarar tespit komisyonları kurulduğunu anlatan Yerlikaya, bu akşam olmadan her iki tespiti de tamamlayacaklarını ifade etti.

        Ali Yerlikaya, Bakan'ın da talimatıyla ilk etapta vatandaşlara evleri için 5'er bin lira, iş yerleri için de 10'ar bin lira yapılacak yardımları da kaymakamlığın koordine ettiğini, bunların süratle vatandaşlara ulaştırılacağını kaydetti.

            "BUGÜN 22.00'A KADAR ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI DEVAM EDİYOR"
            İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her an afete hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek, "Önleyici tedbir olarak da meteorolojinin ilminden, fenninden faydalanmak bizim için elzem. Bu tür uyarılara ben sizler aracılığıyla kıymetli hemşerilerimize hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bugün saat 22.00'a kadar şiddetli yağış uyarısı, ikazı henüz geçmiş değil, devam ediyor. Bunu hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

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            Su baskınından, Haramidere'nin taşması sebebiyle en yoğun şekilde bu iki mahallenin bulunduğu Esenyurt'un etkilendiğini anımsatan Yerlikaya, küçük ölçekli baskınlar oluşan diğer ilçelerde de ilçe afet yönetim merkezlerinin başındaki kaymakamlar ve il afet müdürlüğünün tahliye çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.

            Yerlikaya, su baskınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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