Kar yağdı, CHP'li İBB bir kez daha sınıfta kaldı! Ters dönen araçlar, gidemeyen İETT otobüsleri, tuzlanmayan yollar...





YOLDA KALAN ARAÇLARI GÖRMEZDEN GELDİ "AKSAKLIK YAŞANMADI" DEDİ

Hizmet yerine algıya dayalı bir siyaset izleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi bir kez daha sınıfta kalırken; İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı ve "Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı" ifadelerini kullandığı paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi.



CHP'li İBB Başkanı'nın 'aksaklık yaşanmadı' dediği sıralarda yolda kalan, ters dönen araçlar ve gidemeyen otobüsler yetkililerden yardım bekledi.