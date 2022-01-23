Kar yağdı, CHP'li İBB bir kez daha sınıfta kaldı! Ters dönen araçlar, gidemeyen İETT otobüsleri, tuzlanmayan yollar...

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi.
Akşam saatlerinde artan yağış ile birlikte birçok sürücü yolda kalırken alınmayan önlemler İstanbullulara zor anlar yaşattı.
CHP'li İBB'nin müdahale etmekte geç kaldığı yollarda sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti ve rampaları çıkamayan bazı araçlar kaydı.
ARAÇLAR TERS DÖNMÜŞ YARDIM BEKLİYOR İBB ORTADA YOK!
Kadıköy'de kayıtlara geçen görüntülerde kar nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönen araçlar yardım beklerken herhangi bir çalışma yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.