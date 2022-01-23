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    • 24.01.2022 00:51
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    • 24.01.2022 01:11
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    Kar yağdı, CHP'li İBB bir kez daha sınıfta kaldı! Ters dönen araçlar, gidemeyen İETT otobüsleri, tuzlanmayan yollar...

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yine sınıfta kaldı. Kenti etkisi altına alan kar yağışı şehrin birçok noktasında sürücülere zor anlar yaşatırken İBB'nin almadığı, almakta geç kaldığı önlemler vatandaşa eziyet olarak geri döndü. Kadıköy'de araçlar ters döndü, Esenyurt'ta gidemeyen İETT otobüsüne vatandaşlar el attı.

    Kar yağdı, CHP’li İBB bir kez daha sınıfta kaldı!

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi.


    Akşam saatlerinde artan yağış ile birlikte birçok sürücü yolda kalırken alınmayan önlemler İstanbullulara zor anlar yaşattı.



    CHP'li İBB'nin müdahale etmekte geç kaldığı yollarda sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti ve rampaları çıkamayan bazı araçlar kaydı.



    ARAÇLAR TERS DÖNMÜŞ YARDIM BEKLİYOR İBB ORTADA YOK!
    Kadıköy'de kayıtlara geçen görüntülerde kar nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönen araçlar yardım beklerken herhangi bir çalışma yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.

        İETT GİDEMEDİ, YOLCULAR ZIPLADI
        Esenyurt'ta da CHP'li İBB'nin almadığı önlemler vatandaşa eziyet olarak geri döndü.


        Vatandaşlar, kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.



        YOLDA KALAN ARAÇLARI GÖRMEZDEN GELDİ "AKSAKLIK YAŞANMADI" DEDİ
        Hizmet yerine algıya dayalı bir siyaset izleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi bir kez daha sınıfta kalırken; İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı ve "Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı" ifadelerini kullandığı paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi.

        CHP'li İBB Başkanı'nın 'aksaklık yaşanmadı' dediği sıralarda yolda kalan, ters dönen araçlar ve gidemeyen otobüsler yetkililerden yardım bekledi.



        ALTAYLI ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ: İBB'DEN TALİMAT MI ALDI?
        Tüm bunlar yaşanırken Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Barbaros Bulvarı'nı keşke biraz tuzlasalar" deyip İBB'yi etiketlediği, daha sonra da sildiği tweet dikkatlerden kaçmadı.

        İBB aleyhine yapılan bu paylaşımın Altaylı tarafından daha sonradan silinmesi tepki çekti.

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        Haberler Güncel Kar yağdı, CHP'li İBB bir kez daha sınıfta kaldı! Ters dönen araçlar, gidemeyen İETT otobüsleri, tuzlanmayan yollar...
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