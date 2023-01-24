Başkan Erdoğan'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı özel ödüllerinin sahipleri belirlenirken de bu hassasiyetle karar verilmiştir. Haksız rekabetin ekonomik hayatı esir aldığı günümüzde ahilik kültürünün önemi daha çok anlaşılıyor.

"KAZANIMLARIN KALICILIĞI KÜLTÜR VE SANATA BAĞLIDIR"

Savunma ekonomide ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı kültür ve sanata bağlıdır. Zengin bir kültüre gönül insanlarına sahip olan milletler ne yaşarsa yaşasınlar küllerinden doğmayı hep başarmışlardır. Yıkılmaz denilen nice devletin yerinde bugün yeller esiyor. Fakat kültürde ilimde sanatta çığır açmış toplumlar halen dimdik ayaktadır. Türk milleti olarak ayakta kalabilmemiz bu kültürel derinliğimizdir. Onlarca medeniyete beşiklik yapmış Anadolu toprakları, eşi benzeri olmayan bir hazine sunuyor. Hangi ilimize gitsek insanı hayran bırakan bir eserle karşılaşıyoruz. Ülke ve millet olarak muhteşem tarih üzerinde oturuyoruz.