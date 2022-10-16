Fondaş TELE1'de Enver Aysever İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: Ne iş yaptığını bugüne kadar anlamadım

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. CHP'nin başını çektiği 6'lı masada aday bilmecesi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan kanalda adeta bombalandı.
Fondaş TELE1'de Enver Aysever İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı | Video
FONDAŞ KANALDA İMAMOĞLU'NU BOMBALADI
Muhalif gazeteci Enver Aysever, fondaş TELE1'de sunduğu programda "Dezenformasyonla Mücadele Yasası" hakkında paylaşımda bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Aysever, "Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya?" dedi.
İşte Aysever'in o sözleri
Şimdi bu İmamoğlu'nun ne iş yaptığını bugüne kadar hiç anlamadım. Yahu kardeşim topçu olacaksan top oyna, belediye başkanı olacaksan başkan ol. Cumhurbaşkanlığı diyon ya hadi varsa kendine güvenin çık. Bu öyle balıkçıda malıkçıda buluşuyosun. Cumhurbaşkanı olacakmış. Niye milletin hayrına olanları alkışlamıyorsun?
Milletin hayrına olmayan ne varsa sende. Açık konuşalım. Nedir? Onu da izah edeyim. Geçen Cuma sözde muhafazakar insanların duygularını sömürecek. Dindar insanların duygularını sömürecek. Efendim Mevlüt kandili günü konser iptali. Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya? Sen bu ülkeye neler yaptın.