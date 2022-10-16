Fondaş TELE1'de Enver Aysever İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: Ne iş yaptığını bugüne kadar anlamadım

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. CHP'nin başını çektiği 6'lı masada aday bilmecesi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan kanalda adeta bombalandı.

Fondaş TELE1'de Enver Aysever İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı | Video

FONDAŞ KANALDA İMAMOĞLU'NU BOMBALADI

Muhalif gazeteci Enver Aysever, fondaş TELE1'de sunduğu programda "Dezenformasyonla Mücadele Yasası" hakkında paylaşımda bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Aysever, "Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya?" dedi.