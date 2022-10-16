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    • 16.10.2022 12:30
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    Fondaş TELE1'de Enver Aysever İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: Ne iş yaptığını bugüne kadar anlamadım

    Son dakika haberi | 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru geri sayım devam ederken, muhalefette aday bilmecesi yaşanıyor. Adaylık için adı geçen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en güçlü rakiplerinden biri olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan TELE1'de Enver Aysever tarafından yerden yere vuruldu.

    Fondaş kanalda İmamoğlu’nu bombaladı

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. CHP'nin başını çektiği 6'lı masada aday bilmecesi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan kanalda adeta bombalandı.

    Fondaş TELE1'de Enver Aysever İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı | Video

    FONDAŞ KANALDA İMAMOĞLU'NU BOMBALADI
    Muhalif gazeteci Enver Aysever, fondaş TELE1'de sunduğu programda "Dezenformasyonla Mücadele Yasası" hakkında paylaşımda bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Aysever, "Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya?" dedi.

    İşte Aysever'in o sözleri
    Şimdi bu İmamoğlu'nun ne iş yaptığını bugüne kadar hiç anlamadım. Yahu kardeşim topçu olacaksan top oyna, belediye başkanı olacaksan başkan ol. Cumhurbaşkanlığı diyon ya hadi varsa kendine güvenin çık. Bu öyle balıkçıda malıkçıda buluşuyosun. Cumhurbaşkanı olacakmış. Niye milletin hayrına olanları alkışlamıyorsun?

    Milletin hayrına olmayan ne varsa sende. Açık konuşalım. Nedir? Onu da izah edeyim. Geçen Cuma sözde muhafazakar insanların duygularını sömürecek. Dindar insanların duygularını sömürecek. Efendim Mevlüt kandili günü konser iptali. Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya? Sen bu ülkeye neler yaptın.
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    Haberler Güncel Fondaş TELE1'de Enver Aysever İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: Ne iş yaptığını bugüne kadar anlamadım
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