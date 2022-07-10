İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu yine yok! Vatandaş tepkili: Geçmiş olsun mesajı bile yok

Hamza Ekinci: "Kendi haline bırakın o (Ekrem İmamoğlu) artık umutsuz bir vaka. Baksanıza kendi partisi bile artık ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanlığı hayali ile yaşarken ikinci kez belediye başkanlığı için aday bile gösterilmeyecek."

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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL UYARISI YAPMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 9 Temmuz'da açıklamada bulunmuş ve İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan 9 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı ifade edildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

AFAD DA, İSTANBUL'DA SEL VE SU BASKINI YAŞANACAĞINI UYARISINDA BULUNDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da; 9 Temmuz saat:21.47'de açıklamada bulundu ve İstanbul'da sel ve su baskını yaşanacağını şöyle açıkladı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."