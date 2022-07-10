Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.07.2022 16:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2022 16:48
    ABONE OL

    İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu yine yok! Vatandaş tepkili: Geçmiş olsun mesajı bile yok

    İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fethiye’de tatilde olduğunun ortaya çıkması vatandaşların tepkisine neden oldu.

    İstanbullu İmamoğlu’na tepkili

    Vatandaşlar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ve AFAD'ın 9 Temmuz'da İstanbul'da sel ve su baskını yaşanacağı uyarısına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun, Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatile gitmesine tepki gösterdi.

    Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkisi şöyle:

    Osman Kural: "Ekrem İmamoğlu, en iyi bildiği işi yapıyor, Fethiye'de tatlı hayatın tadını çıkarıyor. Süleyman Soylu gibi sorumluluk üstlenerek, ayağına lastik çizmeleri geçirip, sahadaki ekiplerinin koordinasyonunu sağlamasını bekleyecek bir tane 'iyimser' insan evladı kaldı mı artık?"

    Elif Burcu Ateş: "27 saattir Twitter'da bile yok. Su baskını oluşan yerleri gidip görmesini geçtik, 'Geçmiş olsun' mesajı bile yok. Hadi kendi aklına gelmiyor, danışmanları da mı uyarmıyor"

    Ömer Göncü: "Büyük işlerin peşinde selle yağmurla uğraşmaya zamanı yoktur. İkinci bir husus ne hikmetse bu yağmurlar hep tatil gününe denk geliyor"

        İbrahim Gül: "Sayın başkanım bir ara İstanbul'a da yardım etseniz. An itibariyle sel birçok ilçeyi vurdu her zaman olduğu gibi. Bizim İBB Başkanımız da yine tatilde. Fethiye'de rahatsız etmek istemiyoruz. Mümkünse özellikle Esenyurt çok etkilendi.. "

        Sinan İskender Öztekin: "İstanbul'da sel felaketi yaşanıyor, devletin bakanı, valisi, tüm mülki amirleri sahada vatandaşına yardımcı olmaya çalışıyor ama İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye senin, Bodrum benim tatil yapıyor. Bu kaçıncı vukauatı oldu İstanbul Belediye Başkanı'nın? Yazıklar olsun..."

        Adem Gürbüz: "Çok yoğun bir şekilde tatil yapıyor, gelir bayramdan sonra"

            Aziz Kalafat: "İstanbul tarihinin yüz karası. AFAD bana bile mesaj attı 'Dikkatli olun' diye. Şehrin belediye başkanı ortalıkta yok. Tatili çok seviyorsan olmasaydın belediye başkanı. Zaten müteahhid. İstifa et, git müteahhidliğini yap. Düş İstanbul'un yakasından"

            Nilüfer Dilrûba Yılmaz: "Tatilini yarıda mı bıraksın?"

            Yakup Deniz: "Adam tatilini bırakıp gelemez ki! Kim takar İstanbul'u değil mi? 'Hem sayın Vali ve Sayın Süleyman Soylu var ya! diyordur."

            Hamza Ekinci: "Kendi haline bırakın o (Ekrem İmamoğlu) artık umutsuz bir vaka. Baksanıza kendi partisi bile artık ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanlığı hayali ile yaşarken ikinci kez belediye başkanlığı için aday bile gösterilmeyecek."

            Cemil Maden: "Bu selleri kasıtlı olarak başkanın tatiline denk getiriyorsunuz"

            METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL UYARISI YAPMIŞTI
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 9 Temmuz'da açıklamada bulunmuş ve İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan 9 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı ifade edildi.

            Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

            AFAD DA, İSTANBUL'DA SEL VE SU BASKINI YAŞANACAĞINI UYARISINDA BULUNDU
            İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da; 9 Temmuz saat:21.47'de açıklamada bulundu ve İstanbul'da sel ve su baskını yaşanacağını şöyle açıkladı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bu bayram yetime kurban
            Haberler Güncel İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu yine yok! Vatandaş tepkili: Geçmiş olsun mesajı bile yok
                SON DAKİKA