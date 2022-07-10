İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu yine yok! Vatandaş tepkili: Geçmiş olsun mesajı bile yok

Vatandaşlar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ve AFAD'ın 9 Temmuz'da İstanbul'da sel ve su baskını yaşanacağı uyarısına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun, Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatile gitmesine tepki gösterdi.
Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkisi şöyle:
Osman Kural: "Ekrem İmamoğlu, en iyi bildiği işi yapıyor, Fethiye'de tatlı hayatın tadını çıkarıyor. Süleyman Soylu gibi sorumluluk üstlenerek, ayağına lastik çizmeleri geçirip, sahadaki ekiplerinin koordinasyonunu sağlamasını bekleyecek bir tane 'iyimser' insan evladı kaldı mı artık?"
Elif Burcu Ateş: "27 saattir Twitter'da bile yok. Su baskını oluşan yerleri gidip görmesini geçtik, 'Geçmiş olsun' mesajı bile yok. Hadi kendi aklına gelmiyor, danışmanları da mı uyarmıyor"
Ömer Göncü: "Büyük işlerin peşinde selle yağmurla uğraşmaya zamanı yoktur. İkinci bir husus ne hikmetse bu yağmurlar hep tatil gününe denk geliyor"