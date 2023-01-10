Adaylık için tüm şartları zorlayan ve masanın tüm ortaklarını elinden gelen bütün tavizleri veren Kemal Kılıçdaroğlu, yine de hedefine ulaşmak konusunda istediğini elde edememiş durumda. En büyük ortağı Meral Akşener'den çoğu kez açıkça veto yiyen Bay Kemal'e, bir gol de gizli destekçi HDPKK'dan geldi. Kendi adayını çıkaracağını duyuran HDPKK'nın temel amacı Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak yeniden Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak. Durumdan hoşnut olacak isimlerin başında ise İP Genel Başkanı Meral Akşener geliyor.

BAY KEMAL'E OPERASYON

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP'nin kendi adayımızla seçime katılacağız çıkışının perde arkasını araladı.

Övür'ün Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyonu masaya yatırdığı yazısından yer alan önemli bölümler şu şekilde:

Altılı masa keyfinden aday belirlemeyi uzatmıyor. Başından beri bilinçli bir oyalama taktiği izleniyor. O taktik sayesinde de gerçek sorunlar gölgeleniyor. Tabii buna paralel masada bir de gerçek aday kavgası var ve hâlâ nokta konmuş değil.