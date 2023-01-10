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    • 10.01.2023 08:10
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    HDPKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazık! Buldan ile Akşener'in ortak noktası: Küresel güçleri adayı İmamoğlu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilmek için bir araya gelen 6 benzemez parti ve dış destekçi HDP'nin, ortak aday savaşında taraflardan neredeyse her gün yeni bir hamle geliyor. Kendi adayını çıkaracağını duyuran HDP'nin amacının Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktrımak olduğu öne sürülse de, esas planın tamamen farklı olduğu belirtiliyor. Adaylık konusunda İmamoğlu ve Yavaş'ı saf dışı bırakan Kılıçdaroğlu elini güçlendirmesine karşın, HDP son bir çabayla yeniden devreye girdi. Akşener ile İmamoğlu ortaklığında buluşan HDP, küresel güç merkezlerinin favorisi için son bir şans yaratmak istiyor.

    HDPKK’dan Kılıçdaroğlu’na kazık

    Adaylık için tüm şartları zorlayan ve masanın tüm ortaklarını elinden gelen bütün tavizleri veren Kemal Kılıçdaroğlu, yine de hedefine ulaşmak konusunda istediğini elde edememiş durumda. En büyük ortağı Meral Akşener'den çoğu kez açıkça veto yiyen Bay Kemal'e, bir gol de gizli destekçi HDPKK'dan geldi. Kendi adayını çıkaracağını duyuran HDPKK'nın temel amacı Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak yeniden Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak. Durumdan hoşnut olacak isimlerin başında ise İP Genel Başkanı Meral Akşener geliyor.

    BAY KEMAL'E OPERASYON
    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP'nin kendi adayımızla seçime katılacağız çıkışının perde arkasını araladı.

    Övür'ün Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyonu masaya yatırdığı yazısından yer alan önemli bölümler şu şekilde:
    Altılı masa keyfinden aday belirlemeyi uzatmıyor. Başından beri bilinçli bir oyalama taktiği izleniyor. O taktik sayesinde de gerçek sorunlar gölgeleniyor. Tabii buna paralel masada bir de gerçek aday kavgası var ve hâlâ nokta konmuş değil.

    ARKA PLANDA KAVGA DEVAM EDİYOR
    Akşener-İmamoğlu ikilisi geri adım atmış gibi görünse de arka planda kavga devam ediyor.

    Şimdi bu kavgaya masanın yedinci ayağı HDP de müdahil oldu. Masaya alınmadığı halde bugüne kadar nedense aday göstermeyen HDP, birden devreye girdi ve Pervin Buldan, meydan okurcasına "Biz de aday çıkaracağız" dedi.

        KANDİL-WASHİNGTON HATTI
        Aday çıkarırlar mı göreceğiz ama masaya alınmayacaklarını, açık pazarlık yapamayacaklarını onlar da biliyor. Çünkü HDP'nin Kandil'den, Kandil'in de Washington'dan bağımsız davranma ihtimali yok. Masa da bunu farkında ve üstlenemiyor. Tabii tek bağlantı yolu da bu kanal değil.

        Sahi Washington altılı masayı sadece izlemekle mi yetiniyor? Biden ve zehir akıtan adamları, büyükelçileri, küresel lobileri boş mu oturuyor?
        Mesela Kandil'deki adamları boş oturmuyor.

        PKK'DAN SEÇİM ÇALIŞMASI
        PKK elebaşı Duran Kalkan korku içinde bakın neler anlatıyor:
        "Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli... Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz."

        Pervasızlığa bakar mısınız? Kendi yürüttükleri terör saldırılarını bile "seçim" çalışmalarından ayrı tutmuyor. Bu yüzden telaşla uyarıyor:
        "Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Tarihe gömmek için ne gerekiyorsa yapmak lazım."

        Gördüğünüz gibi PKK baronu, tam altılı masanın ve foncu medyanın ortak, "Erdoğan'ı devirmek" hissiyatını seslendiriyor. Onlar da bunu, PKK-HDP ilişkisini dert etmeyerek ve görmezden gelerek cevapsız bırakmıyor.

        KILIÇDAROĞLU'NUN İPİ ÇEKİLİYOR!
        İşte HDP'nin "Biz de adayımızı çıkaracağız" çıkışına bu pencereden bakmak geriyor. Bu çıkış tesadüfi değil.

            Dertleri de pazarlık yapmak veya birilerinin dediği gibi masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmek değil, tam tersine icazet verilmeyen Kılıçdaroğlu'nun hesabını bozmaktır. Daha doğrusu, güç kaybeden Akşener-İmamoğlu ikilisine yine bir fırsat sunmaktır.

            KÜRESEL GÜÇ MERKEZLERİNİ ADAYI: İMAMOĞLU
            Siz bakmayın, HDP'lilerin Akşener'le, Akşener'in de HDP'yle kavgasına... O ilişkideki kilit isim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur ve küresel güç merkezleri hâlâ onun adaylığının peşinde.

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            Haberler Güncel HDPKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazık! Buldan ile Akşener'in ortak noktası: Küresel güçleri adayı İmamoğlu
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