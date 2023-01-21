Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu' başlatıldı: 871 personel katılıyor

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 9 tabur 67 operasyonel tim olmak üzere 871 personel görev aldı.