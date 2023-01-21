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    • 21.01.2023 11:49
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    Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu' başlatıldı: 871 personel katılıyor

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şırnak’ta operasyon başladı! 871 personel katılıyor

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu' başlatıldı.

    Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 9 tabur 67 operasyonel tim olmak üzere 871 personel görev aldı.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

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