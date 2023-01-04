CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu! Gazetecinin o sorularını yanıtlayamaması gündem oldu

Ekrem İmamoğlu açıklamasında "Efendim bu kişi daha önce kamu kurumlarına başvurmuş ama alınmamış. Kardeşim daha önce anayasa mahkemesi kararı yoktu. Arşiv araştırması daha önce serbestti ama bizim dönem de öyle değildi. Ama bunun bile önemi yok. İki kere terör örgütü üyeliği ile irtibatını tespit ettiğin kişiye sen nasıl temiz kağıdı veriyorsun bize onu anlat. Sonra siz pırıl pırılsınız İmamoğlu suçlu. Açıkcası şehit yakını itfaiye erimiz için şuradan söylüyorum. Çalışmaya devam edecek. Bu yalanları atanlar gidecek" ifadelerini kullandı.

GAZETECİNİN SORUSUNA SKANDAL CEVAP

Ulusal Kanal muhabirinin savunduğu itfaiye eri Muharrem Kılıç hakkında "Suçların şahsiliği ilkesini birkaç sözle dile getirdiniz. Kişinin kardeşinin şehit olması terörist olmasına bir engel mi? Terör iltisaklılar için arşiv araştırması yapamadığınızı söylediniz. Ama artık böyle bir sicil kamuoyuna düştü. Az önce çalışmaya devam edecek dediniz. Terör iltisaklı kişinin görevine devam etmesinin sebebi nedir?" sorusuna İmamoğlu'ndan skandal bir cevap geldi.

İmamoğlu, "Ben cevabımı verdim görevine devam edecek dedim. Bundan sonra o soruyu sayın bakana gidin sorun muhatabı ben değilim o sorunun" ifadelerini kullandı.