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    • Güncel
    • 04.01.2023 13:04
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    • 04.01.2023 13:22
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu! Gazetecinin o sorularını yanıtlayamaması gündem oldu

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör örgütü PKK/KCK iltisaklı olduğu ortaya çıkan Muharrem Kılıç ve Ömer Keleş’i savunmaya devam etti. İmamoğlu, Ömer Keleş için “Geçici işçi, ot biçiyor” derken Muharrem Kılıç için ise “Çalışmaya devam edecek” dedi. Öte yandan İmamoğlu’nun Ulusal Kanal muhabirinin “Pervin Buldan, İBB’yi nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi’ni de öyle kazandık. Gizli bir ittifak mı var? İtfaiye’ye alınan kişinin terör iltisaklı çıkmasının ardından göreve devam etmesinin sebebi nedir?” sorularına yanıt verememesi gündem oldu.

    İmamoğlu terörist çalışanlarla ilgili o soruyu yanıtlayamadı

    Geçtiğimiz günlerde belediyelerde terörle iltisaklı personellerin işe alınmasıyla ilgili tartışmalar alevlenmişti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti.

    İBB Başkanı İmamoğlu bugün bir kez daha kameraların karşısına geçerek terör örgütüyle ilişkisi bulunan çalışanları savundu.

    İMAMOĞLU: "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un Aile Bakanlığı'nın, Diyarbakır Valiliği'nin, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nin, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin Muharrem Kılıç için "Uygun değildir" belgesi verdiğini açıklamıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada Muharrem Kılıç'a sahip çıktı ve "Çalışmaya devam edecek." dedi.

        Ekrem İmamoğlu açıklamasında "Efendim bu kişi daha önce kamu kurumlarına başvurmuş ama alınmamış. Kardeşim daha önce anayasa mahkemesi kararı yoktu. Arşiv araştırması daha önce serbestti ama bizim dönem de öyle değildi. Ama bunun bile önemi yok. İki kere terör örgütü üyeliği ile irtibatını tespit ettiğin kişiye sen nasıl temiz kağıdı veriyorsun bize onu anlat. Sonra siz pırıl pırılsınız İmamoğlu suçlu. Açıkcası şehit yakını itfaiye erimiz için şuradan söylüyorum. Çalışmaya devam edecek. Bu yalanları atanlar gidecek" ifadelerini kullandı.

        GAZETECİNİN SORUSUNA SKANDAL CEVAP
        Ulusal Kanal muhabirinin savunduğu itfaiye eri Muharrem Kılıç hakkında "Suçların şahsiliği ilkesini birkaç sözle dile getirdiniz. Kişinin kardeşinin şehit olması terörist olmasına bir engel mi? Terör iltisaklılar için arşiv araştırması yapamadığınızı söylediniz. Ama artık böyle bir sicil kamuoyuna düştü. Az önce çalışmaya devam edecek dediniz. Terör iltisaklı kişinin görevine devam etmesinin sebebi nedir?" sorusuna İmamoğlu'ndan skandal bir cevap geldi.

        İmamoğlu, "Ben cevabımı verdim görevine devam edecek dedim. Bundan sonra o soruyu sayın bakana gidin sorun muhatabı ben değilim o sorunun" ifadelerini kullandı.

        OT BİÇEN ARKADAŞA BAK SEN
        İBB'de çalıştığı ortaya çıkan Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş için konuşan İmamoğlu, "5 aylık geçici işçi, ot biçiyor, çapa yapıyor bu arkadaşımız." dedi.

        Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş'in 2013'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldığı, 2017'de ise güvenlik güçlerince yakalandığı bilgisi paylaşılmıştı.

        İŞTE İMAMOĞLU'NUN 'ÇALIŞACAK' DEDİĞİ İTFAİYE ERİ


        PKK'nın dağ kadrosunda yer alıp CHP'li İBB'de itfaiyeci olarak çalıştırılan Muharrem Kılıç kimmiş gelin bir bakalım;

        İBB'nin 'masum itfaiyecisi' Kılıç'ın Ekim 2014'te Siirt Pervari Yapraktepe Köyü'nde PKK-KCK militanları tarafından kırsal alana sevk edildiği sırada İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandığı, ifadesinde örgüte katılmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığına başvurduğu ve oradan dağ kadrosuna gönderilmek üzere PKK-KCK'lı üst düzey bir teröriste teslim edildiği öğrenildi.



            PKK-KCK LİSTELERİNDE ADI ÇIKTI
            2016 yılının Eylül ayında ise Bingöl Merkez İlçesine bağlı Üçyaka Köyü'nde etkisiz hale getirilen PKK-KCK'lı teröristlerinin üst aramalarında çıkan sicil listesinde İBB İtfaiyesi çalışanı Muharrem Kılıç'ın adı çıktı.

            YPS YAPILANMASINDA GÖZALTINA ALINDI
            PKK-KCK'nın şehirlerde eylem yapmak üzere kurduğu YPS yapılanmasına yönelik operasyonda 2017 yılının Kasım ayında gözaltına alınan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç, terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu. Güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi.

            AĞABEYİ ŞEHİT DEĞİL TERÖR MAĞDURU
            Murat Ongun tarafından şehit kardeşi olarak tanıtılan ve sanki PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç'ın ağabeyinin Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç olduğu öğrenildi.

            TABUTUNDA TÜRK BAYRAĞI OLMAYAN ŞEHİT
            Diyarbakır'da Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın Kocaköy ilçesindeki cenazesinde ise tabutunun Türk Bayrağı yerine battaniyeye sarılı olduğu, cenaze esnasında Kılıç'ın yakınlarının Kürtçe dua okumayı reddeden ilçe müftüsüne saldırdığı öğrenildi.

            Tüm bu gelişmeler ışığında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çok çarpıcı detaylar paylaştı.

            CHP'li İBB tarafından PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç'ın Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nden red aldığı her ne hikmetse CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetindeki İBB tarafından kabul edildiği belgelerle gözler önüne serildi.



            BAKANLIK 2017'DE REDDETTİ!
            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 20/12/1996 doğumlu olan sözde şehirt yakını olduğu iddia edilen Muharem Kılıç'ın hak sahipliği talebini 29.07.2017 tarihinde reddetti.



                2018'DE VALİLİKTEN RET!
                Bakanlıktan sonra Diyarbakır Valiliği de Kılıç'ın 2018 tarihli istihdam talebini uygun görmeyerek reddediyor.



                CHP'li İBB'nin PKK kadrosunda yer alan 'masum şehit kardeşi' Muharrem Kılıç hakkında Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi 2019'da, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi ise 2021 yılında ret kararı veriyor.



                Gelelim CHP'li İBB'ye...

                İBB yönetimi, terörle iltisaklı Muharrem KılıçAile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği ret kararlarına rağmen kadroya aldı.
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                Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu! Gazetecinin o sorularını yanıtlayamaması gündem oldu
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