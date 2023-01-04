CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu! Gazetecinin o sorularını yanıtlayamaması gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde belediyelerde terörle iltisaklı personellerin işe alınmasıyla ilgili tartışmalar alevlenmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti.
İBB Başkanı İmamoğlu bugün bir kez daha kameraların karşısına geçerek terör örgütüyle ilişkisi bulunan çalışanları savundu.
İMAMOĞLU: "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un Aile Bakanlığı'nın, Diyarbakır Valiliği'nin, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nin, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin Muharrem Kılıç için "Uygun değildir" belgesi verdiğini açıklamıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada Muharrem Kılıç'a sahip çıktı ve "Çalışmaya devam edecek." dedi.