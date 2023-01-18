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    • 18.01.2023 17:08
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    • 18.01.2023 17:37
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zamanlaması manidar temaslar! Peş peşe yabancı ülke büyükelçileriyle görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 masanın adaylık düğümünün kopacağı son viraja girildiği dönemde dikkat çeken temaslara başladı. Almanya'da icazet yoklarken kendisine kurulan Saraçhane Operasyonuyla Türkiye'ye jet dönüş yapan Kemal Kılıçdaroğlu yabancı ülkelerle temasını bu kez büyükelçiler üzerinden sürdürüyor. 30 Ocak'ta 6'lı masanın açıklayacağı yol haritası öncesi dün AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise aralarında ABD'nin de olduğu Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile yemekte buluştu! Kılıçdaroğlu'nun zamanlaması manidar bu temasları 'adaylık hamlesi' olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal masa masa geziyor

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için 6'lı masanın ardından bir de büyükelçilerle masaya oturdu.

    Başkan Erdoğan'ın duyurduğu tarihe göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere gerim sayım başlarken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin gölge ortak olarak destek verdiği muhalefet masanın birbirlerine çektiği oyunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU AKŞENER VETOSUNU AŞAMIYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle her fırsatta aday olacağını vurgulasa da masadaki büyük ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vetosunu aşamıyor.


    Meral Akşener her fırsatta köpürttüğü "Kazanacak bir aday" söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.



    Akşener - İmamoğlu ikilisi son olarak Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilip merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosu sahnelemişti.

    KILIÇDAROĞLU'NA REKLAM PANOLU VİDEOLU OPERASYON
    İlerleyen süreçte Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırdı ve İmamoğlu ile boy gösterdiği videolaru dolaşıma soktu.

    Bu gelişme 'Kılıçdaroğlu'na ikinci Saraçhane operasyonu' olarak yorumlanırken 6'lı masanın adaylık düğümünün kopacağı viraja yaklaşılırken Kemal Kılıçdaroğlu da hamlelerine hız verdi.



    YABANCI ÜLKELERLE TEMASINI YURT İÇİNE TAŞIDI
    Daha önce ABD ve İngiltere'ye 'icazet' yoklamaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya temasları sürerken yediği Saraçhane Operasyonu'nun ardından temaslarını yurt içine kırdı!

    ÖNCE AB ÜYESİ ÜLKELERİ SONRA ANGLOSFER ÜLKELERİ!
    30 Ocak'ta 6'lı masanın açıklayacağı yol haritası öncesi Kılıçdaroğlu dün AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    Dün Ankara'da bir otelde düzenlenen yemek organizasyonunda Kılıçdaroğlu'nun neşeli halleri objektiflere yansıdı.

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.

        Kemal Kılıçdaroğlu yabancı ülkeleriyle sürdürdüğü temasına bugün de devam etti.

        Kılıçdaroğlu, aralarında ABD'nin de olduğu Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara'da öğle yemeğinde bir araya geldi.

        TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda büyükelçileri ve Birleşik Krallık Maslahatgüzarı'nın katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu'nun eşlik ettiği kaydedildi.

        ADAYLIK HAMLESİ
        Toplantının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak 6'lı masa 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde 11. kez bir araya gelecek. Bu toplantı sonrası 30 Ocak'ta da yol haritası açıklanacak.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylesi bir zamanda yaptığı bu temaslar adaylık icazeti olarak yorumlanıyor.

        "ULUSLARARASI KARAR VERİCİLER ADAYI SEÇECEK"
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sık sık büyükelçilerle teması bilinirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu yola girişmesi akıllara CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" sözlerini getirdi.
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