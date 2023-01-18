Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zamanlaması manidar temaslar! Peş peşe yabancı ülke büyükelçileriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için 6'lı masanın ardından bir de büyükelçilerle masaya oturdu.

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu tarihe göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere gerim sayım başlarken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin gölge ortak olarak destek verdiği muhalefet masanın birbirlerine çektiği oyunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AKŞENER VETOSUNU AŞAMIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle her fırsatta aday olacağını vurgulasa da masadaki büyük ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vetosunu aşamıyor.



Meral Akşener her fırsatta köpürttüğü "Kazanacak bir aday" söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.