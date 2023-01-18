Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zamanlaması manidar temaslar! Peş peşe yabancı ülke büyükelçileriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için 6'lı masanın ardından bir de büyükelçilerle masaya oturdu.
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu tarihe göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere gerim sayım başlarken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin gölge ortak olarak destek verdiği muhalefet masanın birbirlerine çektiği oyunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU AKŞENER VETOSUNU AŞAMIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle her fırsatta aday olacağını vurgulasa da masadaki büyük ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vetosunu aşamıyor.
Meral Akşener her fırsatta köpürttüğü "Kazanacak bir aday" söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.
Akşener - İmamoğlu ikilisi son olarak Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilip merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosu sahnelemişti.
KILIÇDAROĞLU'NA REKLAM PANOLU VİDEOLU OPERASYON
İlerleyen süreçte Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırdı ve İmamoğlu ile boy gösterdiği videolaru dolaşıma soktu.
Bu gelişme 'Kılıçdaroğlu'na ikinci Saraçhane operasyonu' olarak yorumlanırken 6'lı masanın adaylık düğümünün kopacağı viraja yaklaşılırken Kemal Kılıçdaroğlu da hamlelerine hız verdi.
YABANCI ÜLKELERLE TEMASINI YURT İÇİNE TAŞIDI
Daha önce ABD ve İngiltere'ye 'icazet' yoklamaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya temasları sürerken yediği Saraçhane Operasyonu'nun ardından temaslarını yurt içine kırdı!
ÖNCE AB ÜYESİ ÜLKELERİ SONRA ANGLOSFER ÜLKELERİ!
30 Ocak'ta 6'lı masanın açıklayacağı yol haritası öncesi Kılıçdaroğlu dün AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Dün Ankara'da bir otelde düzenlenen yemek organizasyonunda Kılıçdaroğlu'nun neşeli halleri objektiflere yansıdı.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.