Recep ayının ilk gecesi ne zaman, hangi ibadetler yapılır? Recep ayında okunacak dualar ve anlamları...

Mübarek 3 aylara sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 3 ayların ilk ayı olan Recebi Şerif ayı hakkında araştırmalara başladı.
RECEB AYI NE ZAMAN?
2023 yılındaki Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 23 Ocak tarihinde başlamış olacaktır.
Recep ayının 1. günü : 23 Ocak 2023 Pazartesi
Recep ayının 1. gecesi : 22 Ocak'ı 23 Ocak'a bağlayan gece
Recep ayının son günü : 20 Şubat 2023 Pazartesi
Recep ayının son gecesi : 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece
RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.