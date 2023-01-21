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    • 21.01.2023 21:44
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    İETT'nin bugünkü hasar raporu! Otobüs asırlık ağaca tosladı: 7 yaralı

    İBB'de Ekrem İmamoğlu döneminin başlamasının ardından adrese teslim ihaleler ve liyakatsiz atamalar toplu ulaşımı felce uğrattı. Her gün yanan, bozulan ve kazaya karışan İETT otobüsleriyle birlikte, metrobüs ve metro hattında yaşanan aksaklıklar vatandaşı adeta canından bezdirdi. Akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası; bir kez daha İstanbullunun can ve mal güvenliğinin kalmadığını gözler önüne serdi. Yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarpan İETT otobüsünde bulunan 7 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    İETT asırlık ağaca tosladı

    İstanbul'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor! Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden İETT otobüslerinin kazasına ise bir yenisi eklendi. Sarıyer'de Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesi önünde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 vatandaş yaralandı.

    ASIRLIK AĞACA ÇARPTI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT şoförü Mesut Koçkar, yönetimindeki 34 TP 5327 plakalı otobüsün kontrolünü Bahçeköy Caddesi üzerinde kaybetti.

    Hızla kavşağa giren otobüs şoförü havanın da yağışlı olması nedeniyle yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri asırlık ağacın, otobüse sıkışan dallarını kesti.

    7 YOLCU YARALANDI
    Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazanın hastane yakınında olması ise olası bir faciayı önledi.

    Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı yolcular, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 yolcu ayakta kontrol edilirken çarpışma nedeniyle vücudunda ezikler oluşan 3 vatandaş ise tedavi edildi.

    TABURCU EDİLDİLER
    Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar taburcu edilirken polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.

    YANDAŞA İHALE PEŞKEŞİNE SORUŞTURMA
    2022 Bütçe Görüşmeleri Genel Kurulu'nda İBB yönetiminin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile İETT üzerinden yaptığı yaklaşık 2 milyar liralık vurguna yönelik soruşturma başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı sayın milletvekili de sordu. Dün ve ondan önceki gün Nurettin Canikli Bey açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada özellikle şunu söyleyeyim; 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ünün açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık 9 bin 791 ihalenin ise doğrudan temin ya da pazarlık usulü ile yapıldı.

        Burada bize de gelen ihbar çerçevesinde yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli bir ihbar üzerine de yine aynı ekiplerle soruşturma başladı" ifadelerini kullanmıştı.

        CHP'Lİ VEKİLİN MALİ MÜŞAVİR OLDUĞU ŞİRKET 14 İHALE ALDI
        CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.

        İŞTE O 14 İHALE
        Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.

        Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:

        20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)

        23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)



            20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

            21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)

            27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)


            23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

            23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)


            22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

            22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

            9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)


                9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)

                11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)

                ÖZGÜR KARABAT İBB'Yİ MAAİLE PARSELLEMİŞ
                CHP'nin kabarık "torpilliler" listesine bir yenisi daha eklendi. Karabat'ın İBB'yi maaile parsellediği ortaya çıktı.

                2 milyonluk vurgun skandalı ve taciz, tecavüzlerle gündemden düşmeyen Özgür Karabat'ın kardeşi Gültekin Karabat'ın da İstanbul Ulaşım A.Ş'de 10 bin liraya yakın maaşla uzman olarak işe yerleştirildiği öğrenildi.

                Ortaya çıkan gerçekler, buldukları her platformda "bizde torpil olmaz" sözlerini sarfeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan üzerine siyaset yaptıklarını ortaya koyuyor.
                    İsveç’te alçak saldırıların ardı arkası kesilmiyor!
                    Haberler Güncel İETT'nin bugünkü hasar raporu! Otobüs asırlık ağaca tosladı: 7 yaralı
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